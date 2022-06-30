30.06.2022 | 21:00 | Gremio Esportivo Brasil RS U23-Gremio FB Porto Alegrense RS | U23 Brasileiro de Aspirantes | 1. Hafta

Gremio Esportivo Brasil RS U23 ile Gremio FB Porto Alegrense RS 2022 U23 Brasileiro de Aspirantes 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gremio Esportivo Brasil RS U23-Gremio FB Porto Alegrense RS maçı, Estadio Bento da Silva Freitas'nde oynanıyor. Gremio Esportivo Brasil RS U23-Gremio FB Porto Alegrense RS maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Gremio Esportivo Brasil RS U23-Gremio FB Porto Alegrense RS

Maçın Tarihi ve Saati: 30.06.2022 / 21:00

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