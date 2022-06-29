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Canlı Skor Estonya Kupa Kupa 22/23 Sezonu Fc Soccernet Tallinn - Fc Jogeva Wolves maçı
Kupa 22/23
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Kupa | round_of_64
Fc Soccernet Tallinn
29/06/22 - 19:30 0 : 0
Fc Jogeva Wolves
Kervin Kull
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır