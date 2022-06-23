23.06.2022 | 03:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca | Torneo Federal A | 15. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile Villa Mitre de Bahia Blanca 2022 Torneo Federal A 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca
Maçın Tarihi ve Saati: 23.06.2022 / 03:00
Maçın Hakemi: