18.06.2022 | 21:00 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CD de Pronunciamiento | Torneo Federal A | 14. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile CD de Pronunciamiento 2022 Torneo Federal A 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CD de Pronunciamiento maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CD de Pronunciamiento maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CD de Pronunciamiento
Maçın Tarihi ve Saati: 18.06.2022 / 21:00
Maçın Hakemi: