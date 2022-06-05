05.06.2022 | 23:30 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Central Norte Salta | Torneo Federal A | 12. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile Central Norte Salta 2022 Torneo Federal A 12. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Central Norte Salta maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Central Norte Salta maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Central Norte Salta
Maçın Tarihi ve Saati: 05.06.2022 / 23:30
Maçın Hakemi: