Maçları Filtrele

04.06.2022 | FC Grimma - Neugersdorf 06.08.2021 | FC Einheit Wernigerode - Bischofswerdaer FV 1908 07.08.2021 | Budissa Bautzen - FC An Der Fahner Hohe 07.08.2021 | Neugersdorf - 1. FC Merseburg 07.08.2021 | VFB 1921 Krieschow - FSV Martinroda 07.08.2021 | Jena (A) - SV Blau-Weiss Zorbau 07.08.2021 | FC International Leipzig - FC Einheit Rudolstadt 08.08.2021 | SV 09 Arnstadt - VfL Halle 1896 08.08.2021 | Plauen - SG Union Sandersdorf 08.08.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - FC Grimma 13.08.2021 | SG Union Sandersdorf - FC Rot-Weiss Erfurt 14.08.2021 | FC Einheit Rudolstadt - FC Einheit Wernigerode 14.08.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - VFB 1921 Krieschow 14.08.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - Jena (A) 14.08.2021 | FSV Martinroda - Plauen 15.08.2021 | 1. FC Merseburg - SV 09 Arnstadt 15.08.2021 | FC Grimma - Budissa Bautzen 15.08.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FC International Leipzig 15.08.2021 | FC An Der Fahner Hohe - Neugersdorf 18.08.2021 | Jena (A) - FC Einheit Rudolstadt 18.08.2021 | VFB 1921 Krieschow - Bischofswerdaer FV 1908 18.08.2021 | SV 09 Arnstadt - FC An Der Fahner Hohe 18.08.2021 | FC Grimma - SG Union Sandersdorf 18.08.2021 | Plauen - SV Blau-Weiss Zorbau 18.08.2021 | Budissa Bautzen - Neugersdorf 18.08.2021 | FC Einheit Wernigerode - FSV Wacker 90 Nordhausen 18.08.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - FSV Martinroda 18.08.2021 | FC International Leipzig - VfL Halle 1896 21.08.2021 | Neugersdorf - SV 09 Arnstadt 21.08.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - FC Rot-Weiss Erfurt 21.08.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - Plauen 21.08.2021 | VfL Halle 1896 - FC Einheit Wernigerode 22.08.2021 | FC Einheit Rudolstadt - VFB 1921 Krieschow 22.08.2021 | 1. FC Merseburg - FC International Leipzig 22.08.2021 | FSV Martinroda - FC Grimma 22.08.2021 | SG Union Sandersdorf - Budissa Bautzen 22.08.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - Jena (A) 28.08.2021 | Budissa Bautzen - SV 09 Arnstadt 28.08.2021 | FC International Leipzig - FC An Der Fahner Hohe 28.08.2021 | VFB 1921 Krieschow - FSV Wacker 90 Nordhausen 28.08.2021 | SG Union Sandersdorf - FSV Martinroda 28.08.2021 | FC Grimma - SV Blau-Weiss Zorbau 28.08.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC Rot-Weiss Erfurt 28.08.2021 | Jena (A) - VfL Halle 1896 29.08.2021 | FC Einheit Wernigerode - 1. FC Merseburg 29.08.2021 | Plauen - FC Einheit Rudolstadt 31.08.2021 | Jena (A) - FC Rot-Weiss Erfurt 04.09.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - FC Einheit Wernigerode 05.09.2021 | Jena (A) - FC Einheit Rudolstadt 05.09.2021 | SG Union Sandersdorf - 1. FC Merseburg 05.09.2021 | FC Einheit Rudolstadt - Jena (A) 11.09.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC Grimma 11.09.2021 | VfL Halle 1896 - VFB 1921 Krieschow 11.09.2021 | FC An Der Fahner Hohe - FC Einheit Wernigerode 11.09.2021 | Neugersdorf - FC International Leipzig 11.09.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - SG Union Sandersdorf 11.09.2021 | FSV Martinroda - Budissa Bautzen 12.09.2021 | 1. FC Merseburg - Jena (A) 12.09.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - Plauen 12.09.2021 | FC Einheit Rudolstadt - FC Rot-Weiss Erfurt 17.09.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - FSV Wacker 90 Nordhausen 18.09.2021 | VFB 1921 Krieschow - 1. FC Merseburg 18.09.2021 | FC Einheit Wernigerode - Neugersdorf 18.09.2021 | SG Union Sandersdorf - Bischofswerdaer FV 1908 18.09.2021 | Plauen - VfL Halle 1896 18.09.2021 | FSV Martinroda - SV Blau-Weiss Zorbau 19.09.2021 | FC Grimma - FC Einheit Rudolstadt 19.09.2021 | FC International Leipzig - SV 09 Arnstadt 19.09.2021 | Jena (A) - FC An Der Fahner Hohe 22.09.2021 | FC An Der Fahner Hohe - FC International Leipzig 25.09.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - FSV Martinroda 25.09.2021 | Neugersdorf - Jena (A) 25.09.2021 | FC Einheit Rudolstadt - SG Union Sandersdorf 25.09.2021 | FC An Der Fahner Hohe - VFB 1921 Krieschow 25.09.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - Budissa Bautzen 25.09.2021 | VfL Halle 1896 - FC Rot-Weiss Erfurt 25.09.2021 | SV 09 Arnstadt - FC Einheit Wernigerode 26.09.2021 | 1. FC Merseburg - Plauen 26.09.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FC Grimma 29.09.2021 | FSV Martinroda - FC Einheit Rudolstadt 01.10.2021 | Jena (A) - SV 09 Arnstadt 02.10.2021 | Budissa Bautzen - FC International Leipzig 02.10.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - 1. FC Merseburg 02.10.2021 | VFB 1921 Krieschow - Neugersdorf 02.10.2021 | Plauen - FC An Der Fahner Hohe 02.10.2021 | FC Grimma - VfL Halle 1896 02.10.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - Bischofswerdaer FV 1908 02.10.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - SG Union Sandersdorf 03.10.2021 | FC Einheit Rudolstadt - FC Einheit Wernigerode 09.10.2021 | Neugersdorf - FSV Wacker 90 Nordhausen 16.10.2021 | FC An Der Fahner Hohe - FC Rot-Weiss Erfurt 16.10.2021 | Neugersdorf - Plauen 16.10.2021 | VfL Halle 1896 - SG Union Sandersdorf 16.10.2021 | FC International Leipzig - FC Einheit Wernigerode 16.10.2021 | SV 09 Arnstadt - VFB 1921 Krieschow 16.10.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - Budissa Bautzen 16.10.2021 | FC Einheit Rudolstadt - SV Blau-Weiss Zorbau 17.10.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FSV Martinroda 17.10.2021 | 1. FC Merseburg - FC Grimma 22.10.2021 | Jena (A) - FC International Leipzig 23.10.2021 | Budissa Bautzen - FC Einheit Wernigerode 23.10.2021 | FSV Martinroda - VfL Halle 1896 23.10.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - FSV Wacker 90 Nordhausen 23.10.2021 | Plauen - SV 09 Arnstadt 23.10.2021 | FC Grimma - FC An Der Fahner Hohe 23.10.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC Einheit Rudolstadt 23.10.2021 | SG Union Sandersdorf - VFB 1921 Krieschow 24.10.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - Neugersdorf 27.10.2021 | Budissa Bautzen - VFB 1921 Krieschow 30.10.2021 | SV 09 Arnstadt - FC Rot-Weiss Erfurt 30.10.2021 | FC Einheit Rudolstadt - Budissa Bautzen 30.10.2021 | Neugersdorf - FC Grimma 30.10.2021 | VfL Halle 1896 - SV Blau-Weiss Zorbau 30.10.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - Bischofswerdaer FV 1908 30.10.2021 | FC International Leipzig - VFB 1921 Krieschow 31.10.2021 | 1. FC Merseburg - FSV Martinroda 31.10.2021 | FC An Der Fahner Hohe - SG Union Sandersdorf 31.10.2021 | FC Einheit Wernigerode - Jena (A) 05.11.2021 | Plauen - FC International Leipzig 06.11.2021 | Budissa Bautzen - Jena (A) 06.11.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - 1. FC Merseburg 06.11.2021 | FC Grimma - SV 09 Arnstadt 06.11.2021 | SG Union Sandersdorf - Neugersdorf 06.11.2021 | VFB 1921 Krieschow - FC Einheit Wernigerode 06.11.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - VfL Halle 1896 06.11.2021 | FC An Der Fahner Hohe - FC Rot-Weiss Erfurt 07.11.2021 | FC Einheit Rudolstadt - FSV Wacker 90 Nordhausen 13.11.2021 | FC Einheit Rudolstadt - 1. FC Merseburg 13.11.2021 | FSV Martinroda - FC An Der Fahner Hohe 13.11.2021 | Jena (A) - SG Union Sandersdorf 13.11.2021 | FC International Leipzig - SV Blau-Weiss Zorbau 13.11.2021 | VfL Halle 1896 - Neugersdorf 17.11.2021 | FC International Leipzig - FC Rot-Weiss Erfurt 17.11.2021 | Neugersdorf - Bischofswerdaer FV 1908 20.11.2021 | Neugersdorf - FSV Martinroda 20.11.2021 | FC Einheit Wernigerode - Plauen 20.11.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - Budissa Bautzen 20.11.2021 | SV 09 Arnstadt - SG Union Sandersdorf 20.11.2021 | Jena (A) - VFB 1921 Krieschow 20.11.2021 | FC An Der Fahner Hohe - SV Blau-Weiss Zorbau 20.11.2021 | 1. FC Merseburg - Bischofswerdaer FV 1908 20.11.2021 | VfL Halle 1896 - FC Einheit Rudolstadt 20.11.2021 | VFB 1921 Krieschow - Jena (A) 27.11.2021 | FC Grimma - FC International Leipzig 27.11.2021 | SV Blau-Weiss Zorbau - Neugersdorf 27.11.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC An Der Fahner Hohe 27.11.2021 | Plauen - Jena (A) 27.11.2021 | FSV Martinroda - SV 09 Arnstadt 28.11.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - FC Einheit Wernigerode 28.11.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - VfL Halle 1896 28.11.2021 | Budissa Bautzen - 1. FC Merseburg 28.11.2021 | FC Einheit Rudolstadt - VFB 1921 Krieschow 04.12.2021 | FC An Der Fahner Hohe - FC Einheit Rudolstadt 04.12.2021 | VFB 1921 Krieschow - Plauen 04.12.2021 | VfL Halle 1896 - Budissa Bautzen 04.12.2021 | FC International Leipzig - SG Union Sandersdorf 04.12.2021 | SV 09 Arnstadt - SV Blau-Weiss Zorbau 04.12.2021 | FSV Martinroda - Jena (A) 05.12.2021 | 1. FC Merseburg - FSV Wacker 90 Nordhausen 05.12.2021 | FC Einheit Wernigerode - FC Grimma 05.12.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - Neugersdorf 08.12.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - SV 09 Arnstadt 10.12.2021 | SG Union Sandersdorf - FC Einheit Wernigerode 11.12.2021 | Budissa Bautzen - Plauen 11.12.2021 | FSV Martinroda - FC International Leipzig 11.12.2021 | FC Einheit Rudolstadt - Neugersdorf 11.12.2021 | VfL Halle 1896 - 1. FC Merseburg 11.12.2021 | Bischofswerdaer FV 1908 - SV 09 Arnstadt 11.12.2021 | FC Grimma - Jena (A) 12.12.2021 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FC An Der Fahner Hohe 12.12.2021 | FC Rot-Weiss Erfurt - VFB 1921 Krieschow 18.12.2021 | FC An Der Fahner Hohe - VfL Halle 1896 18.12.2021 | FC Einheit Wernigerode - FSV Martinroda 18.12.2021 | SV 09 Arnstadt - FC Einheit Rudolstadt 18.12.2021 | VFB 1921 Krieschow - FC Grimma 19.12.2021 | Plauen - FC Rot-Weiss Erfurt 30.01.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - SV 09 Arnstadt 05.02.2022 | FC International Leipzig - FC Rot-Weiss Erfurt 05.02.2022 | Neugersdorf - FSV Martinroda 05.02.2022 | SV 09 Arnstadt - SG Union Sandersdorf 05.02.2022 | FC An Der Fahner Hohe - SV Blau-Weiss Zorbau 05.02.2022 | FC Einheit Rudolstadt - VFB 1921 Krieschow 06.02.2022 | FC Einheit Wernigerode - Plauen 06.02.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - Budissa Bautzen 12.02.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC An Der Fahner Hohe 12.02.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - FC Einheit Wernigerode 12.02.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - Neugersdorf 12.02.2022 | Plauen - Jena (A) 13.02.2022 | FC Grimma - FC International Leipzig 13.02.2022 | FSV Martinroda - SV 09 Arnstadt 13.02.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - VfL Halle 1896 19.02.2022 | VFB 1921 Krieschow - Plauen 19.02.2022 | FC An Der Fahner Hohe - FC Einheit Rudolstadt 19.02.2022 | SV 09 Arnstadt - SV Blau-Weiss Zorbau 19.02.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - Neugersdorf 19.02.2022 | FC International Leipzig - SG Union Sandersdorf 20.02.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC Grimma 20.02.2022 | 1. FC Merseburg - FSV Wacker 90 Nordhausen 20.02.2022 | VfL Halle 1896 - Budissa Bautzen 22.02.2022 | FSV Martinroda - Jena (A) 25.02.2022 | SG Union Sandersdorf - FC Einheit Wernigerode 26.02.2022 | Budissa Bautzen - Plauen 26.02.2022 | FC Einheit Rudolstadt - Neugersdorf 26.02.2022 | FSV Martinroda - FC International Leipzig 26.02.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - SV 09 Arnstadt 26.02.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - VFB 1921 Krieschow 27.02.2022 | VfL Halle 1896 - 1. FC Merseburg 27.02.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FC An Der Fahner Hohe 02.03.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - SV 09 Arnstadt 05.03.2022 | Budissa Bautzen - 1. FC Merseburg 05.03.2022 | Neugersdorf - Bischofswerdaer FV 1908 05.03.2022 | FC An Der Fahner Hohe - VfL Halle 1896 06.03.2022 | FC Einheit Wernigerode - FSV Martinroda 06.03.2022 | SV 09 Arnstadt - FC Einheit Rudolstadt 06.03.2022 | VFB 1921 Krieschow - FC Grimma 06.03.2022 | Plauen - FC Rot-Weiss Erfurt 12.03.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC International Leipzig 12.03.2022 | 1. FC Merseburg - FC An Der Fahner Hohe 12.03.2022 | Jena (A) - FC Einheit Rudolstadt 13.03.2022 | SG Union Sandersdorf - FC Grimma 13.03.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FSV Martinroda 13.03.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - Budissa Bautzen 13.03.2022 | FC Einheit Wernigerode - Plauen 19.03.2022 | FC Einheit Rudolstadt - FC International Leipzig 19.03.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - Jena (A) 19.03.2022 | FSV Martinroda - VFB 1921 Krieschow 19.03.2022 | SG Union Sandersdorf - Plauen 19.03.2022 | FC Grimma - FC Rot-Weiss Erfurt 19.03.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC Einheit Wernigerode 20.03.2022 | 1. FC Merseburg - Neugersdorf 20.03.2022 | VfL Halle 1896 - SV 09 Arnstadt 26.03.2022 | FC Grimma - Plauen 26.03.2022 | FSV Martinroda - SG Union Sandersdorf 27.03.2022 | FC Einheit Rudolstadt - Neugersdorf 30.03.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FSV Martinroda 02.04.2022 | Budissa Bautzen - FC Grimma 02.04.2022 | FC International Leipzig - FSV Wacker 90 Nordhausen 02.04.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - SG Union Sandersdorf 02.04.2022 | VFB 1921 Krieschow - SV Blau-Weiss Zorbau 02.04.2022 | Plauen - FSV Martinroda 02.04.2022 | Jena (A) - Bischofswerdaer FV 1908 02.04.2022 | Neugersdorf - FC An Der Fahner Hohe 03.04.2022 | 1. FC Merseburg - FC Rot-Weiss Erfurt 03.04.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC Einheit Rudolstadt 03.04.2022 | SV 09 Arnstadt - 1. FC Merseburg 06.04.2022 | FC An Der Fahner Hohe - SV 09 Arnstadt 06.04.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FC Einheit Wernigerode 06.04.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - Plauen 06.04.2022 | Neugersdorf - Budissa Bautzen 06.04.2022 | FSV Martinroda - FC Rot-Weiss Erfurt 06.04.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - VFB 1921 Krieschow 09.04.2022 | Plauen - Bischofswerdaer FV 1908 09.04.2022 | VFB 1921 Krieschow - FC Einheit Rudolstadt 09.04.2022 | Budissa Bautzen - SG Union Sandersdorf 10.04.2022 | FC Grimma - 1. FC Merseburg 10.04.2022 | FC International Leipzig - 1. FC Merseburg 10.04.2022 | FC Einheit Wernigerode - VfL Halle 1896 10.04.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - SV Blau-Weiss Zorbau 10.04.2022 | Jena (A) - FSV Wacker 90 Nordhausen 10.04.2022 | SV 09 Arnstadt - Neugersdorf 10.04.2022 | FC Grimma - FSV Martinroda 10.04.2022 | FC International Leipzig - FC An Der Fahner Hohe 14.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt - Plauen 14.04.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - Bischofswerdaer FV 1908 16.04.2022 | 1. FC Merseburg - FC Einheit Wernigerode 16.04.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - VFB 1921 Krieschow 16.04.2022 | SV 09 Arnstadt - Budissa Bautzen 16.04.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - FC Grimma 16.04.2022 | VfL Halle 1896 - Jena (A) 18.04.2022 | VFB 1921 Krieschow - Plauen 18.04.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC An Der Fahner Hohe 18.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt - FC International Leipzig 20.04.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC Grimma 22.04.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - FC Einheit Rudolstadt 23.04.2022 | Budissa Bautzen - FSV Martinroda 23.04.2022 | FC International Leipzig - Neugersdorf 23.04.2022 | SG Union Sandersdorf - SV Blau-Weiss Zorbau 23.04.2022 | FC Grimma - Bischofswerdaer FV 1908 23.04.2022 | Plauen - FSV Wacker 90 Nordhausen 24.04.2022 | 1. FC Merseburg - SG Union Sandersdorf 24.04.2022 | Jena (A) - 1. FC Merseburg 24.04.2022 | VFB 1921 Krieschow - VfL Halle 1896 24.04.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC An Der Fahner Hohe 29.04.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FC Rot-Weiss Erfurt 29.04.2022 | VfL Halle 1896 - Plauen 30.04.2022 | FC An Der Fahner Hohe - Budissa Bautzen 30.04.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - SG Union Sandersdorf 30.04.2022 | Neugersdorf - FC Einheit Wernigerode 30.04.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - FSV Martinroda 30.04.2022 | SV 09 Arnstadt - FC International Leipzig 30.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt - FC Grimma 01.05.2022 | FSV Martinroda - 1. FC Merseburg 01.05.2022 | 1. FC Merseburg - VFB 1921 Krieschow 04.05.2022 | VfL Halle 1896 - FC International Leipzig 04.05.2022 | FC An Der Fahner Hohe - Jena (A) 04.05.2022 | Neugersdorf - Bischofswerdaer FV 1908 07.05.2022 | Budissa Bautzen - SV Blau-Weiss Zorbau 07.05.2022 | SG Union Sandersdorf - FC Einheit Rudolstadt 07.05.2022 | FSV Martinroda - Bischofswerdaer FV 1908 07.05.2022 | VFB 1921 Krieschow - FC An Der Fahner Hohe 08.05.2022 | 1. FC Merseburg - SV Blau-Weiss Zorbau 08.05.2022 | Jena (A) - Neugersdorf 08.05.2022 | Plauen - 1. FC Merseburg 08.05.2022 | FC Grimma - FSV Wacker 90 Nordhausen 08.05.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - VfL Halle 1896 08.05.2022 | FC Einheit Wernigerode - SV 09 Arnstadt 11.05.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - FC International Leipzig 13.05.2022 | SG Union Sandersdorf - FSV Wacker 90 Nordhausen 14.05.2022 | FC An Der Fahner Hohe - Plauen 14.05.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - SV Blau-Weiss Zorbau 14.05.2022 | SV 09 Arnstadt - Jena (A) 14.05.2022 | FC Einheit Rudolstadt - FSV Martinroda 14.05.2022 | FC International Leipzig - Budissa Bautzen 14.05.2022 | Neugersdorf - VFB 1921 Krieschow 15.05.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - 1. FC Merseburg 15.05.2022 | VfL Halle 1896 - FC Grimma 15.05.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - FC Einheit Wernigerode 18.05.2022 | FC International Leipzig - FSV Wacker 90 Nordhausen 20.05.2022 | SG Union Sandersdorf - VfL Halle 1896 21.05.2022 | Budissa Bautzen - Bischofswerdaer FV 1908 21.05.2022 | FSV Martinroda - FSV Wacker 90 Nordhausen 21.05.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - FC Einheit Rudolstadt 21.05.2022 | Plauen - Neugersdorf 21.05.2022 | FC Grimma - Jena (A) 22.05.2022 | 1. FC Merseburg - FC Einheit Rudolstadt 22.05.2022 | VfL Halle 1896 - FSV Wacker 90 Nordhausen 22.05.2022 | Jena (A) - Plauen 22.05.2022 | VFB 1921 Krieschow - Budissa Bautzen 22.05.2022 | SV 09 Arnstadt - FSV Martinroda 22.05.2022 | FC An Der Fahner Hohe - Bischofswerdaer FV 1908 22.05.2022 | Neugersdorf - SV Blau-Weiss Zorbau 22.05.2022 | FC International Leipzig - FC Grimma 22.05.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC Rot-Weiss Erfurt 22.05.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - FC An Der Fahner Hohe 25.05.2022 | FC Einheit Rudolstadt - Jena (A) 25.05.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC International Leipzig 25.05.2022 | SV 09 Arnstadt - Plauen 25.05.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - SG Union Sandersdorf 28.05.2022 | FC Einheit Rudolstadt - Bischofswerdaer FV 1908 28.05.2022 | FC International Leipzig - Jena (A) 28.05.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - SV Blau-Weiss Zorbau 29.05.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - 1. FC Merseburg 29.05.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - Jena (A) 29.05.2022 | SG Union Sandersdorf - FC International Leipzig 29.05.2022 | Plauen - VFB 1921 Krieschow 29.05.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - Neugersdorf 29.05.2022 | FC Grimma - FC Einheit Wernigerode 29.05.2022 | Budissa Bautzen - VfL Halle 1896 29.05.2022 | FC Einheit Rudolstadt - FC An Der Fahner Hohe 29.05.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - SV 09 Arnstadt 29.05.2022 | VFB 1921 Krieschow - SV 09 Arnstadt 29.05.2022 | FC Einheit Wernigerode - Budissa Bautzen 29.05.2022 | FC An Der Fahner Hohe - FC Grimma 29.05.2022 | VfL Halle 1896 - FSV Martinroda 29.05.2022 | Neugersdorf - FC Rot-Weiss Erfurt 03.06.2022 | SV 09 Arnstadt - FC Rot-Weiss Erfurt 04.06.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - VfL Halle 1896 04.06.2022 | Budissa Bautzen - FC Einheit Rudolstadt 04.06.2022 | Bischofswerdaer FV 1908 - FSV Wacker 90 Nordhausen 04.06.2022 | Jena (A) - FC Einheit Wernigerode 04.06.2022 | VFB 1921 Krieschow - FC International Leipzig 04.06.2022 | SG Union Sandersdorf - FC An Der Fahner Hohe 05.06.2022 | 1. FC Merseburg - VfL Halle 1896 05.06.2022 | Jena (A) - FC Grimma 05.06.2022 | SV 09 Arnstadt - Bischofswerdaer FV 1908 05.06.2022 | FC Einheit Wernigerode - SG Union Sandersdorf 05.06.2022 | VFB 1921 Krieschow - FC Rot-Weiss Erfurt 05.06.2022 | Plauen - Budissa Bautzen 05.06.2022 | Neugersdorf - FC Einheit Rudolstadt 05.06.2022 | FC An Der Fahner Hohe - FSV Wacker 90 Nordhausen 05.06.2022 | FC International Leipzig - FSV Martinroda 06.06.2022 | FC Einheit Wernigerode - FC Einheit Rudolstadt 10.06.2022 | FC An Der Fahner Hohe - FSV Martinroda 11.06.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - FC Einheit Rudolstadt 12.06.2022 | 1. FC Merseburg - Budissa Bautzen 12.06.2022 | FC International Leipzig - Plauen 12.06.2022 | FC Einheit Wernigerode - VFB 1921 Krieschow 12.06.2022 | VfL Halle 1896 - Bischofswerdaer FV 1908 12.06.2022 | Jena (A) - Budissa Bautzen 12.06.2022 | Neugersdorf - SG Union Sandersdorf 12.06.2022 | SV 09 Arnstadt - FC Grimma 12.06.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - Plauen 12.06.2022 | FSV Martinroda - FC Einheit Wernigerode 12.06.2022 | SG Union Sandersdorf - Jena (A) 12.06.2022 | FC Grimma - VFB 1921 Krieschow 12.06.2022 | VfL Halle 1896 - FC An Der Fahner Hohe 12.06.2022 | FSV Wacker 90 Nordhausen - Neugersdorf 12.06.2022 | FC Einheit Rudolstadt - SV 09 Arnstadt 12.06.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - FC International Leipzig 18.06.2022 | FC An Der Fahner Hohe - 1. FC Merseburg 18.06.2022 | Plauen - FC Einheit Wernigerode 18.06.2022 | SV Blau-Weiss Zorbau - FC An Der Fahner Hohe 18.06.2022 | Budissa Bautzen - FSV Wacker 90 Nordhausen 18.06.2022 | FSV Martinroda - Neugersdorf 18.06.2022 | FC Einheit Rudolstadt - VfL Halle 1896 18.06.2022 | SG Union Sandersdorf - SV 09 Arnstadt 18.06.2022 | FC Rot-Weiss Erfurt - FC International Leipzig 18.06.2022 | Jena (A) - VFB 1921 Krieschow 18.06.2022 | FC International Leipzig - Bischofswerdaer FV 1908 18.06.2022 | Budissa Bautzen - FC Rot-Weiss Erfurt 18.06.2022 | Neugersdorf - VfL Halle 1896 18.06.2022 | Jena (A) - FSV Martinroda 18.06.2022 | SV 09 Arnstadt - FSV Wacker 90 Nordhausen 18.06.2022 | VFB 1921 Krieschow - SG Union Sandersdorf 18.06.2022 | Plauen - FC Grimma 18.06.2022 | FC Einheit Wernigerode - SV Blau-Weiss Zorbau