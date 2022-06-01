01.06.2022 | 21:00 | Gremio Esportivo Mauaense SP U20-Associacao Atletica Portuguesa SP U20 | U20 Paulista | 5. Hafta

Maçları Filtrele

01.06.2022 | Gremio Esportivo Mauaense SP U20 - Associacao Atletica Portuguesa SP U20 04.05.2022 | Ponte Preta SP - Red Bull Bragantino SP U20 04.05.2022 | Santo Andre SP U20 - EC Sao Bernardo SP 04.05.2022 | Flamengo SP U20 - CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 04.05.2022 | Nacional AC SP U20 - Gremio Esportivo Osasco SP U20 04.05.2022 | Gremio Osasco Audax EC SP - Sao Paulo FC SP 04.05.2022 | Capivariano SP - Desportivo Brasil SP 04.05.2022 | Sao Caetano SP - SC Corinthians SP 04.05.2022 | CA Juventus SP U20 - SC Brasil SP U20 04.05.2022 | Portuguesa Desportos SP - CA Colorado Caieiras FC SP U20 04.05.2022 | Ituano FC SP - Oeste FC SP 04.05.2022 | Votuporanguense SP - Catanduva FC SP 04.05.2022 | Comercial FC SP - Francana 04.05.2022 | Olimpia FC SP - AA Internacional Bebedouro SP 04.05.2022 | Independente FC - AA Inter de Limeira SP 04.05.2022 | EC Taubate SP - SE Palmeiras SP 04.05.2022 | EC Agua Santa - CA Jabaquara Atletico SP U20 04.05.2022 | Taquaritinga SP - EC Noroeste SP 04.05.2022 | EC XV De Jau SP - Ferroviaria SP 04.05.2022 | Atletico Monte Azul SP - Botafogo FC SP 04.05.2022 | America FC SP - Gremio Novorizontino 04.05.2022 | Brasilis FC SP - CA Atletico Guacuano SP U20 04.05.2022 | Andradina EC SP - CA Assisense SP U20 04.05.2022 | Vocem SP - CA Penapolense SP 04.05.2022 | Tanabi EC SP U20 - Mirassol FC SP 04.05.2022 | Gremio Sao-Carlense SP - Sao Carlos SP 04.05.2022 | Ibrachina FC SP U20 - Guarani FC SP 04.05.2022 | EC Uniao Suzano SP U20 - Uniao Suzano AC SP U20 04.05.2022 | FC SKA Brasil SP U20 - Sharjah Brasil FC SP U20 04.05.2022 | CA Mogi Mirim Esporte SP U20 - SE Itapirense SP 04.05.2022 | CA Paulista FC SP U20 - CA Metropolitano FC SP U20 04.05.2022 | CA Sao Jose Esporte SP U20 - CA Joseense SP U20 04.05.2022 | Associacao Atletica Portuguesa SP U20 - Santos FC SP 04.05.2022 | Maua FC SP U20 - Gremio Esportivo Mauaense SP U20 06.05.2022 | EC Sao Bento SP - Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 07.05.2022 | Sao Paulo FC SP - CA Juventus SP U20 07.05.2022 | Red Bull Bragantino SP U20 - Brasilis FC SP 07.05.2022 | EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 - Comercial Tiete FC SP U20 07.05.2022 | SC Corinthians SP - Uniao Suzano AC SP U20 07.05.2022 | SC Corinthians SP - EC Uniao Suzano SP U20 07.05.2022 | EC Sao Bernardo SP - Sao Caetano SP 07.05.2022 | AE Santacruzense SP U20 - Aracatuba FC SP U20 08.05.2022 | SE Palmeiras SP - CA Sao Jose Esporte SP U20 08.05.2022 | Uniao Suzano AC SP U20 - Santo Andre SP U20 08.05.2022 | EC Uniao Suzano SP U20 - Santo Andre SP U20 08.05.2022 | CA Atletico Guacuano SP U20 - CA Mogi Mirim Esporte SP U20 08.05.2022 | Gremio Esportivo Mauaense SP U20 - EC Agua Santa 08.05.2022 | Santos FC SP - Maua FC SP U20 08.05.2022 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 08.05.2022 | SE Itapirense SP - Ponte Preta SP 08.05.2022 | CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 - EC Taubate SP 08.05.2022 | SC Brasil SP U20 - Nacional AC SP U20 08.05.2022 | CA Joseense SP U20 - Flamengo SP U20 08.05.2022 | CA Jabaquara Atletico SP U20 - Associacao Atletica Portuguesa SP U20 10.05.2022 | Oeste FC SP - EC Sao Bento SP 11.05.2022 | Gremio Novorizontino - Votuporanguense SP 11.05.2022 | Desportivo Brasil SP - Independente FC 11.05.2022 | Santo Andre SP U20 - SC Corinthians SP 11.05.2022 | Flamengo SP U20 - SE Palmeiras SP 11.05.2022 | Nacional AC SP U20 - Sao Paulo FC SP 11.05.2022 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - SC Brasil SP U20 11.05.2022 | CA Juventus SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 11.05.2022 | Botafogo FC SP - Olimpia FC SP 11.05.2022 | EC Noroeste SP - EC XV De Jau SP 11.05.2022 | Sao Carlos SP - Taquaritinga SP 11.05.2022 | EC Agua Santa - Santos FC SP 11.05.2022 | CA Penapolense SP - AE Santacruzense SP U20 11.05.2022 | Mirassol FC SP - America FC SP 11.05.2022 | Francana - Atletico Monte Azul SP 11.05.2022 | AA Internacional Bebedouro SP - Comercial FC SP 11.05.2022 | Ferroviaria SP - Gremio Sao-Carlense SP 11.05.2022 | SE Itapirense SP - CA Atletico Guacuano SP U20 11.05.2022 | AA Inter de Limeira SP - EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 11.05.2022 | EC Sao Bernardo SP - EC Uniao Suzano SP U20 11.05.2022 | EC Sao Bernardo SP - Uniao Suzano AC SP U20 11.05.2022 | Catanduva FC SP - Tanabi EC SP U20 11.05.2022 | Brasilis FC SP - Ponte Preta SP 11.05.2022 | CA Assisense SP U20 - Vocem SP 11.05.2022 | CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 - CA Joseense SP U20 11.05.2022 | EC Uniao Suzano SP U20 - Sao Caetano SP 11.05.2022 | CA Mogi Mirim Esporte SP U20 - Red Bull Bragantino SP U20 11.05.2022 | CA Colorado Caieiras FC SP U20 - CA Paulista FC SP U20 11.05.2022 | CA Metropolitano FC SP U20 - Ibrachina FC SP U20 11.05.2022 | CA Sao Jose Esporte SP U20 - EC Taubate SP 11.05.2022 | Sharjah Brasil FC SP U20 - Ituano FC SP 11.05.2022 | Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 - FC SKA Brasil SP U20 11.05.2022 | CA Jabaquara Atletico SP U20 - Gremio Esportivo Mauaense SP U20 11.05.2022 | Maua FC SP U20 - Associacao Atletica Portuguesa SP U20 13.05.2022 | Guarani FC SP - Portuguesa Desportos SP 14.05.2022 | Aracatuba FC SP U20 - Andradina EC SP 14.05.2022 | Comercial Tiete FC SP U20 - Capivariano SP 18.05.2022 | Portuguesa Desportos SP - Ibrachina FC SP U20 18.05.2022 | Votuporanguense SP - Mirassol FC SP 18.05.2022 | Comercial FC SP - Botafogo FC SP 18.05.2022 | EC Noroeste SP - Sao Carlos SP 18.05.2022 | Olimpia FC SP - Atletico Monte Azul SP 18.05.2022 | Independente FC - Capivariano SP 18.05.2022 | Taquaritinga SP - Ferroviaria SP 18.05.2022 | Francana - AA Internacional Bebedouro SP 18.05.2022 | Catanduva FC SP - Gremio Novorizontino 18.05.2022 | America FC SP - Tanabi EC SP U20 18.05.2022 | Andradina EC SP - CA Penapolense SP 18.05.2022 | CA Assisense SP U20 - Aracatuba FC SP U20 18.05.2022 | Gremio Sao-Carlense SP - EC XV De Jau SP 18.05.2022 | FC SKA Brasil SP U20 - Oeste FC SP 18.05.2022 | CA Metropolitano FC SP U20 - CA Colorado Caieiras FC SP U20 18.05.2022 | CA Paulista FC SP U20 - Guarani FC SP 18.05.2022 | Sharjah Brasil FC SP U20 - Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 20.05.2022 | SE Palmeiras SP - CA Joseense SP U20 20.05.2022 | EC Sao Bento SP - Ituano FC SP 21.05.2022 | EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 - Desportivo Brasil SP 21.05.2022 | AE Santacruzense SP U20 - Vocem SP 21.05.2022 | Comercial Tiete FC SP U20 - AA Inter de Limeira SP 24.05.2022 | Oeste FC SP - Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 25.05.2022 | SC Corinthians SP - Uniao Suzano AC SP U20 25.05.2022 | SC Corinthians SP - EC Uniao Suzano SP U20 25.05.2022 | Desportivo Brasil SP - AA Inter de Limeira SP 25.05.2022 | Sao Paulo FC SP - SC Brasil SP U20 25.05.2022 | Santos FC SP - Gremio Esportivo Mauaense SP U20 25.05.2022 | Ponte Preta SP - CA Mogi Mirim Esporte SP U20 25.05.2022 | Red Bull Bragantino SP U20 - CA Atletico Guacuano SP U20 25.05.2022 | Gremio Osasco Audax EC SP - Nacional AC SP U20 25.05.2022 | Capivariano SP - EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 25.05.2022 | Sao Caetano SP - Santo Andre SP U20 25.05.2022 | CA Juventus SP U20 - Gremio Esportivo Osasco SP U20 25.05.2022 | Portuguesa Desportos SP - CA Metropolitano FC SP U20 25.05.2022 | Guarani FC SP - CA Colorado Caieiras FC SP U20 25.05.2022 | Ituano FC SP - FC SKA Brasil SP U20 25.05.2022 | Olimpia FC SP - Francana 25.05.2022 | Independente FC - Comercial Tiete FC SP U20 25.05.2022 | EC Taubate SP - Flamengo SP U20 25.05.2022 | CA Penapolense SP - Aracatuba FC SP U20 25.05.2022 | Mirassol FC SP - Gremio Novorizontino 25.05.2022 | EC XV De Jau SP - Taquaritinga SP 25.05.2022 | Ferroviaria SP - Sao Carlos SP 25.05.2022 | Atletico Monte Azul SP - Comercial FC SP 25.05.2022 | America FC SP - Catanduva FC SP 25.05.2022 | Brasilis FC SP - SE Itapirense SP 25.05.2022 | Vocem SP - Andradina EC SP 25.05.2022 | Tanabi EC SP U20 - Votuporanguense SP 25.05.2022 | Gremio Sao-Carlense SP - EC Noroeste SP 25.05.2022 | Ibrachina FC SP U20 - CA Paulista FC SP U20 25.05.2022 | EC Uniao Suzano SP U20 - EC Sao Bernardo SP 25.05.2022 | CA Sao Jose Esporte SP U20 - CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 25.05.2022 | Associacao Atletica Portuguesa SP U20 - EC Agua Santa 25.05.2022 | Maua FC SP U20 - CA Jabaquara Atletico SP U20 26.05.2022 | Botafogo FC SP - AA Internacional Bebedouro SP 27.05.2022 | EC Sao Bento SP - Sharjah Brasil FC SP U20 28.05.2022 | AE Santacruzense SP U20 - CA Assisense SP U20 01.06.2022 | Gremio Novorizontino - Tanabi EC SP U20 01.06.2022 | Andradina EC SP - AE Santacruzense SP U20 01.06.2022 | Santo Andre SP U20 - EC Uniao Suzano SP U20 01.06.2022 | Flamengo SP U20 - CA Sao Jose Esporte SP U20 01.06.2022 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - Sao Paulo FC SP 01.06.2022 | Votuporanguense SP - America FC SP 01.06.2022 | Comercial FC SP - Olimpia FC SP 01.06.2022 | EC Noroeste SP - Ferroviaria SP 01.06.2022 | Sao Carlos SP - EC XV De Jau SP 01.06.2022 | EC Agua Santa - Maua FC SP U20 01.06.2022 | Taquaritinga SP - Gremio Sao-Carlense SP 01.06.2022 | Francana - Botafogo FC SP 01.06.2022 | AA Internacional Bebedouro SP - Atletico Monte Azul SP 01.06.2022 | SE Itapirense SP - Red Bull Bragantino SP U20 01.06.2022 | AA Inter de Limeira SP - Capivariano SP 01.06.2022 | EC Sao Bernardo SP - SC Corinthians SP 01.06.2022 | Catanduva FC SP - Mirassol FC SP 01.06.2022 | CA Assisense SP U20 - CA Penapolense SP 01.06.2022 | Uniao Suzano AC SP U20 - Sao Caetano SP 01.06.2022 | CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 - SE Palmeiras SP 01.06.2022 | SC Brasil SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 01.06.2022 | EC Uniao Suzano SP U20 - Sao Caetano SP 01.06.2022 | FC SKA Brasil SP U20 - EC Sao Bento SP 01.06.2022 | CA Mogi Mirim Esporte SP U20 - Brasilis FC SP 01.06.2022 | CA Colorado Caieiras FC SP U20 - Ibrachina FC SP U20 01.06.2022 | Aracatuba FC SP U20 - Vocem SP 01.06.2022 | CA Metropolitano FC SP U20 - Guarani FC SP 01.06.2022 | CA Paulista FC SP U20 - Portuguesa Desportos SP 01.06.2022 | CA Joseense SP U20 - EC Taubate SP 01.06.2022 | Sharjah Brasil FC SP U20 - Oeste FC SP 01.06.2022 | Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 - Ituano FC SP 01.06.2022 | CA Jabaquara Atletico SP U20 - Santos FC SP 02.06.2022 | Nacional AC SP U20 - CA Juventus SP U20 04.06.2022 | EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 - Independente FC 04.06.2022 | CA Atletico Guacuano SP U20 - Ponte Preta SP 04.06.2022 | Comercial Tiete FC SP U20 - Desportivo Brasil SP 07.06.2022 | Oeste FC SP - Ituano FC SP 08.06.2022 | Gremio Novorizontino - America FC SP 08.06.2022 | SC Corinthians SP - Sao Caetano SP 08.06.2022 | Desportivo Brasil SP - Capivariano SP 08.06.2022 | Sao Paulo FC SP - Gremio Osasco Audax EC SP 08.06.2022 | Santos FC SP - Associacao Atletica Portuguesa SP U20 08.06.2022 | Red Bull Bragantino SP U20 - Ponte Preta SP 08.06.2022 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - Nacional AC SP U20 08.06.2022 | Guarani FC SP - Ibrachina FC SP U20 08.06.2022 | Botafogo FC SP - Atletico Monte Azul SP 08.06.2022 | EC Noroeste SP - Taquaritinga SP 08.06.2022 | Sao Carlos SP - Gremio Sao-Carlense SP 08.06.2022 | CA Penapolense SP - Vocem SP 08.06.2022 | Mirassol FC SP - Tanabi EC SP U20 08.06.2022 | Francana - Comercial FC SP 08.06.2022 | AA Internacional Bebedouro SP - Olimpia FC SP 08.06.2022 | Ferroviaria SP - EC XV De Jau SP 08.06.2022 | SE Itapirense SP - CA Mogi Mirim Esporte SP U20 08.06.2022 | AA Inter de Limeira SP - Independente FC 08.06.2022 | EC Sao Bernardo SP - Santo Andre SP U20 08.06.2022 | Catanduva FC SP - Votuporanguense SP 08.06.2022 | CA Assisense SP U20 - Andradina EC SP 08.06.2022 | Uniao Suzano AC SP U20 - EC Uniao Suzano SP U20 08.06.2022 | CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 - Flamengo SP U20 08.06.2022 | SC Brasil SP U20 - CA Juventus SP U20 08.06.2022 | CA Atletico Guacuano SP U20 - Brasilis FC SP 08.06.2022 | CA Colorado Caieiras FC SP U20 - Portuguesa Desportos SP 08.06.2022 | Aracatuba FC SP U20 - AE Santacruzense SP U20 08.06.2022 | CA Metropolitano FC SP U20 - CA Paulista FC SP U20 08.06.2022 | Comercial Tiete FC SP U20 - EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 08.06.2022 | CA Joseense SP U20 - CA Sao Jose Esporte SP U20 08.06.2022 | Sharjah Brasil FC SP U20 - FC SKA Brasil SP U20 08.06.2022 | Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 - EC Sao Bento SP 08.06.2022 | Gremio Esportivo Mauaense SP U20 - Maua FC SP U20 08.06.2022 | CA Jabaquara Atletico SP U20 - EC Agua Santa 09.06.2022 | SE Palmeiras SP - EC Taubate SP 11.06.2022 | CA Juventus SP U20 - Sao Paulo FC SP 11.06.2022 | EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 - AA Inter de Limeira SP 11.06.2022 | EC Sao Bento SP - Oeste FC SP 11.06.2022 | Capivariano SP - Comercial Tiete FC SP U20 11.06.2022 | EC Agua Santa - Gremio Esportivo Mauaense SP U20 11.06.2022 | AE Santacruzense SP U20 - CA Penapolense SP 11.06.2022 | FC SKA Brasil SP U20 - Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 11.06.2022 | CA Paulista FC SP U20 - CA Colorado Caieiras FC SP U20 12.06.2022 | Ibrachina FC SP U20 - CA Metropolitano FC SP U20 12.06.2022 | Ponte Preta SP - SE Itapirense SP 12.06.2022 | Santo Andre SP U20 - Uniao Suzano AC SP U20 12.06.2022 | Flamengo SP U20 - CA Joseense SP U20 12.06.2022 | Nacional AC SP U20 - SC Brasil SP U20 12.06.2022 | Gremio Osasco Audax EC SP - Gremio Esportivo Osasco SP U20 12.06.2022 | Sao Caetano SP - EC Sao Bernardo SP 12.06.2022 | Portuguesa Desportos SP - Guarani FC SP 12.06.2022 | Ituano FC SP - Sharjah Brasil FC SP U20 12.06.2022 | Votuporanguense SP - Gremio Novorizontino 12.06.2022 | Comercial FC SP - AA Internacional Bebedouro SP 12.06.2022 | Olimpia FC SP - Botafogo FC SP 12.06.2022 | Independente FC - Desportivo Brasil SP 12.06.2022 | EC Taubate SP - CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 12.06.2022 | Taquaritinga SP - Sao Carlos SP 12.06.2022 | EC XV De Jau SP - EC Noroeste SP 12.06.2022 | Atletico Monte Azul SP - Francana 12.06.2022 | America FC SP - Mirassol FC SP 12.06.2022 | Brasilis FC SP - Red Bull Bragantino SP U20 12.06.2022 | Andradina EC SP - Aracatuba FC SP U20 12.06.2022 | Vocem SP - CA Assisense SP U20 12.06.2022 | Tanabi EC SP U20 - Catanduva FC SP 12.06.2022 | Gremio Sao-Carlense SP - Ferroviaria SP 12.06.2022 | EC Uniao Suzano SP U20 - SC Corinthians SP 12.06.2022 | CA Mogi Mirim Esporte SP U20 - CA Atletico Guacuano SP U20 12.06.2022 | CA Sao Jose Esporte SP U20 - SE Palmeiras SP 12.06.2022 | Associacao Atletica Portuguesa SP U20 - CA Jabaquara Atletico SP U20 12.06.2022 | Maua FC SP U20 - Santos FC SP 14.06.2022 | Oeste FC SP - FC SKA Brasil SP U20 15.06.2022 | Gremio Novorizontino - Catanduva FC SP 15.06.2022 | SC Corinthians SP - Santo Andre SP U20 15.06.2022 | Desportivo Brasil SP - EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 15.06.2022 | Sao Paulo FC SP - Nacional AC SP U20 15.06.2022 | Santos FC SP - EC Agua Santa 15.06.2022 | SE Palmeiras SP - Flamengo SP U20 15.06.2022 | Ponte Preta SP - Brasilis FC SP 15.06.2022 | Red Bull Bragantino SP U20 - CA Mogi Mirim Esporte SP U20 15.06.2022 | Gremio Osasco Audax EC SP - CA Juventus SP U20 15.06.2022 | Capivariano SP - Independente FC 15.06.2022 | Sao Caetano SP - EC Uniao Suzano SP U20 15.06.2022 | Ituano FC SP - EC Sao Bento SP 15.06.2022 | Botafogo FC SP - Comercial FC SP 15.06.2022 | Sao Carlos SP - EC Noroeste SP 15.06.2022 | EC Taubate SP - CA Sao Jose Esporte SP U20 15.06.2022 | CA Penapolense SP - Andradina EC SP 15.06.2022 | Mirassol FC SP - Votuporanguense SP 15.06.2022 | EC XV De Jau SP - Gremio Sao-Carlense SP 15.06.2022 | AA Internacional Bebedouro SP - Francana 15.06.2022 | Ferroviaria SP - Taquaritinga SP 15.06.2022 | Atletico Monte Azul SP - Olimpia FC SP 15.06.2022 | AA Inter de Limeira SP - Comercial Tiete FC SP U20 15.06.2022 | Vocem SP - AE Santacruzense SP U20 15.06.2022 | Uniao Suzano AC SP U20 - EC Sao Bernardo SP 15.06.2022 | Tanabi EC SP U20 - America FC SP 15.06.2022 | Ibrachina FC SP U20 - Portuguesa Desportos SP 15.06.2022 | SC Brasil SP U20 - Gremio Esportivo Osasco SP U20 15.06.2022 | CA Colorado Caieiras FC SP U20 - CA Metropolitano FC SP U20 15.06.2022 | CA Joseense SP U20 - CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 15.06.2022 | Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 - Sharjah Brasil FC SP U20 15.06.2022 | Associacao Atletica Portuguesa SP U20 - Maua FC SP U20 15.06.2022 | Gremio Esportivo Mauaense SP U20 - CA Jabaquara Atletico SP U20 16.06.2022 | Guarani FC SP - CA Paulista FC SP U20 18.06.2022 | CA Atletico Guacuano SP U20 - SE Itapirense SP 18.06.2022 | Aracatuba FC SP U20 - CA Assisense SP U20 22.06.2022 | Gremio Novorizontino - Mirassol FC SP 22.06.2022 | Santo Andre SP U20 - Sao Caetano SP 22.06.2022 | Flamengo SP U20 - EC Taubate SP 22.06.2022 | Nacional AC SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 22.06.2022 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - CA Juventus SP U20 22.06.2022 | Votuporanguense SP - Tanabi EC SP U20 22.06.2022 | Comercial FC SP - Atletico Monte Azul SP 22.06.2022 | EC Noroeste SP - Gremio Sao-Carlense SP 22.06.2022 | Sao Carlos SP - Ferroviaria SP 22.06.2022 | EC Agua Santa - Associacao Atletica Portuguesa SP U20 22.06.2022 | Taquaritinga SP - EC XV De Jau SP 22.06.2022 | Francana - Olimpia FC SP 22.06.2022 | AA Internacional Bebedouro SP - Botafogo FC SP 22.06.2022 | SE Itapirense SP - Brasilis FC SP 22.06.2022 | AA Inter de Limeira SP - Desportivo Brasil SP 22.06.2022 | EC Sao Bernardo SP - EC Uniao Suzano SP U20 22.06.2022 | Catanduva FC SP - America FC SP 22.06.2022 | Andradina EC SP - Vocem SP 22.06.2022 | CA Assisense SP U20 - AE Santacruzense SP U20 22.06.2022 | Uniao Suzano AC SP U20 - SC Corinthians SP 22.06.2022 | CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 - CA Sao Jose Esporte SP U20 22.06.2022 | SC Brasil SP U20 - Sao Paulo FC SP 22.06.2022 | FC SKA Brasil SP U20 - Ituano FC SP 22.06.2022 | CA Atletico Guacuano SP U20 - Red Bull Bragantino SP U20 22.06.2022 | CA Mogi Mirim Esporte SP U20 - Ponte Preta SP 22.06.2022 | CA Colorado Caieiras FC SP U20 - Guarani FC SP 22.06.2022 | Aracatuba FC SP U20 - CA Penapolense SP 22.06.2022 | CA Metropolitano FC SP U20 - Portuguesa Desportos SP 22.06.2022 | CA Paulista FC SP U20 - Ibrachina FC SP U20 22.06.2022 | CA Joseense SP U20 - SE Palmeiras SP 22.06.2022 | Sharjah Brasil FC SP U20 - EC Sao Bento SP 22.06.2022 | Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 - Oeste FC SP 22.06.2022 | Gremio Esportivo Mauaense SP U20 - Santos FC SP 22.06.2022 | CA Jabaquara Atletico SP U20 - Maua FC SP U20 25.06.2022 | EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 - Capivariano SP 25.06.2022 | Comercial Tiete FC SP U20 - Independente FC 29.06.2022 | SC Corinthians SP - EC Sao Bernardo SP 29.06.2022 | Desportivo Brasil SP - Comercial Tiete FC SP U20 29.06.2022 | Sao Paulo FC SP - Gremio Esportivo Osasco SP U20 29.06.2022 | Santos FC SP - CA Jabaquara Atletico SP U20 29.06.2022 | SE Palmeiras SP - CA Mogi Das Cruzes FC SP U20 29.06.2022 | Ponte Preta SP - CA Atletico Guacuano SP U20 29.06.2022 | Red Bull Bragantino SP U20 - SE Itapirense SP 29.06.2022 | Gremio Osasco Audax EC SP - SC Brasil SP U20 29.06.2022 | EC Sao Bento SP - FC SKA Brasil SP U20 29.06.2022 | Capivariano SP - AA Inter de Limeira SP 29.06.2022 | Sao Caetano SP - Uniao Suzano AC SP U20 29.06.2022 | CA Juventus SP U20 - Nacional AC SP U20 29.06.2022 | Portuguesa Desportos SP - CA Paulista FC SP U20 29.06.2022 | Guarani FC SP - CA Metropolitano FC SP U20 29.06.2022 | Ituano FC SP - Um Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP U20 29.06.2022 | Botafogo FC SP - Francana 29.06.2022 | Olimpia FC SP - Comercial FC SP 29.06.2022 | Independente FC - EC Xv de Novembro Piracicaba SP U20 29.06.2022 | EC Taubate SP - CA Joseense SP U20 29.06.2022 | CA Penapolense SP - CA Assisense SP U20 29.06.2022 | Mirassol FC SP - Catanduva FC SP 29.06.2022 | EC XV De Jau SP - Sao Carlos SP 29.06.2022 | Ferroviaria SP - EC Noroeste SP 29.06.2022 | Oeste FC SP - Sharjah Brasil FC SP U20 29.06.2022 | Atletico Monte Azul SP - AA Internacional Bebedouro SP 29.06.2022 | America FC SP - Votuporanguense SP 29.06.2022 | Brasilis FC SP - CA Mogi Mirim Esporte SP U20 29.06.2022 | Vocem SP - Aracatuba FC SP U20 29.06.2022 | AE Santacruzense SP U20 - Andradina EC SP 29.06.2022 | Tanabi EC SP U20 - Gremio Novorizontino 29.06.2022 | Gremio Sao-Carlense SP - Taquaritinga SP 29.06.2022 | Ibrachina FC SP U20 - CA Colorado Caieiras FC SP U20 29.06.2022 | EC Uniao Suzano SP U20 - Santo Andre SP U20 29.06.2022 | CA Sao Jose Esporte SP U20 - Flamengo SP U20 29.06.2022 | Associacao Atletica Portuguesa SP U20 - Gremio Esportivo Mauaense SP U20 29.06.2022 | Maua FC SP U20 - EC Agua Santa