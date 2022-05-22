22.05.2022 | 20:00 | CD Juventud Unida Gualeguaychu-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | Torneo Federal A | 10. Hafta

CD Juventud Unida Gualeguaychu ile Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 2022 Torneo Federal A 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Juventud Unida Gualeguaychu-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo maçı, Estadio de Los Eucaliptos'nde oynanıyor. CD Juventud Unida Gualeguaychu-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Juventud Unida Gualeguaychu-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Maçın Tarihi ve Saati: 22.05.2022 / 20:00
Maçın Hakemi: