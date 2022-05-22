22.05.2022 | 21:30 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Douglas Haig | Torneo Federal A | 10. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile CA Douglas Haig 2022 Torneo Federal A 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Douglas Haig maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Douglas Haig maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Douglas Haig
Maçın Tarihi ve Saati: 22.05.2022 / 21:30
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