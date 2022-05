Maçları Filtrele

22.05.2022 | Aurora Alto Casertano - San Nicolo Notaresco 19.09.2021 | Fano - Vastese Calcio 1902 19.09.2021 | Atletico Terme Fiuggi - San Nicolo Notaresco 19.09.2021 | Aurora Alto Casertano - ASD Montegiorgio Calcio 19.09.2021 | Nereto Calcio - Chieti 19.09.2021 | ASD Pineto Calcio - Castelnuovo Vomano 19.09.2021 | SSD Porto D Ascoli - Matese 19.09.2021 | USD Recanatese 1923 - US Tolentino 19.09.2021 | Vastogirardi Calcio - GSD Castelfidardo Calcio 26.09.2021 | GSD Castelfidardo Calcio - SSD Porto D Ascoli 26.09.2021 | Castelnuovo Vomano - Fano 26.09.2021 | Chieti - Atletico Terme Fiuggi 26.09.2021 | Matese - Nereto Calcio 26.09.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - ASD Pineto Calcio 26.09.2021 | San Nicolo Notaresco - ASD Trastevere Calcio 26.09.2021 | US Tolentino - Aurora Alto Casertano 26.09.2021 | Vastese Calcio 1902 - Vastogirardi Calcio 29.09.2021 | ASD Trastevere Calcio - SS Sambenedettese Calcio 03.10.2021 | Fano - GSD Castelfidardo Calcio 03.10.2021 | Aurora Alto Casertano - ASD Pineto Calcio 03.10.2021 | Castelnuovo Vomano - Vastese Calcio 1902 03.10.2021 | Nereto Calcio - San Nicolo Notaresco 03.10.2021 | SSD Porto D Ascoli - Chieti 03.10.2021 | USD Recanatese 1923 - ASD Montegiorgio Calcio 03.10.2021 | ASD Trastevere Calcio - US Tolentino 03.10.2021 | Vastogirardi Calcio - Matese 03.10.2021 | Atletico Terme Fiuggi - SS Sambenedettese Calcio 06.10.2021 | SS Sambenedettese Calcio - USD Recanatese 1923 10.10.2021 | Aurora Alto Casertano - USD Recanatese 1923 10.10.2021 | GSD Castelfidardo Calcio - Castelnuovo Vomano 10.10.2021 | Chieti - Fano 10.10.2021 | Matese - Vastese Calcio 1902 10.10.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - Atletico Terme Fiuggi 10.10.2021 | ASD Pineto Calcio - ASD Trastevere Calcio 10.10.2021 | San Nicolo Notaresco - Vastogirardi Calcio 10.10.2021 | US Tolentino - Nereto Calcio 10.10.2021 | SS Sambenedettese Calcio - SSD Porto D Ascoli 17.10.2021 | Fano - Matese 17.10.2021 | Atletico Terme Fiuggi - US Tolentino 17.10.2021 | Castelnuovo Vomano - Aurora Alto Casertano 17.10.2021 | SSD Porto D Ascoli - San Nicolo Notaresco 17.10.2021 | USD Recanatese 1923 - ASD Pineto Calcio 17.10.2021 | ASD Trastevere Calcio - ASD Montegiorgio Calcio 17.10.2021 | Vastese Calcio 1902 - GSD Castelfidardo Calcio 17.10.2021 | Vastogirardi Calcio - Chieti 17.10.2021 | Nereto Calcio - SS Sambenedettese Calcio 24.10.2021 | Aurora Alto Casertano - Atletico Terme Fiuggi 24.10.2021 | Chieti - GSD Castelfidardo Calcio 24.10.2021 | Matese - Castelnuovo Vomano 24.10.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - SSD Porto D Ascoli 24.10.2021 | ASD Pineto Calcio - Nereto Calcio 24.10.2021 | USD Recanatese 1923 - ASD Trastevere Calcio 24.10.2021 | San Nicolo Notaresco - Vastese Calcio 1902 24.10.2021 | US Tolentino - Vastogirardi Calcio 24.10.2021 | SS Sambenedettese Calcio - Fano 30.10.2021 | Castelnuovo Vomano - USD Recanatese 1923 31.10.2021 | Fano - San Nicolo Notaresco 31.10.2021 | Atletico Terme Fiuggi - ASD Pineto Calcio 31.10.2021 | GSD Castelfidardo Calcio - Matese 31.10.2021 | Nereto Calcio - ASD Montegiorgio Calcio 31.10.2021 | SSD Porto D Ascoli - US Tolentino 31.10.2021 | ASD Trastevere Calcio - Aurora Alto Casertano 31.10.2021 | Vastese Calcio 1902 - Chieti 31.10.2021 | Vastogirardi Calcio - SS Sambenedettese Calcio 07.11.2021 | San Nicolo Notaresco - Matese 07.11.2021 | Aurora Alto Casertano - SSD Porto D Ascoli 07.11.2021 | Chieti - Castelnuovo Vomano 07.11.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - Fano 07.11.2021 | ASD Pineto Calcio - Vastogirardi Calcio 07.11.2021 | USD Recanatese 1923 - Nereto Calcio 07.11.2021 | US Tolentino - Vastese Calcio 1902 07.11.2021 | ASD Trastevere Calcio - Atletico Terme Fiuggi 07.11.2021 | SS Sambenedettese Calcio - GSD Castelfidardo Calcio 14.11.2021 | GSD Castelfidardo Calcio - San Nicolo Notaresco 14.11.2021 | Fano - US Tolentino 14.11.2021 | Atletico Terme Fiuggi - USD Recanatese 1923 14.11.2021 | Castelnuovo Vomano - ASD Trastevere Calcio 14.11.2021 | Matese - Chieti 14.11.2021 | Nereto Calcio - Aurora Alto Casertano 14.11.2021 | SSD Porto D Ascoli - ASD Pineto Calcio 14.11.2021 | Vastogirardi Calcio - ASD Montegiorgio Calcio 14.11.2021 | Vastese Calcio 1902 - SS Sambenedettese Calcio 20.11.2021 | USD Recanatese 1923 - Vastogirardi Calcio 21.11.2021 | Atletico Terme Fiuggi - Nereto Calcio 21.11.2021 | Aurora Alto Casertano - Fano 21.11.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - GSD Castelfidardo Calcio 21.11.2021 | ASD Pineto Calcio - Vastese Calcio 1902 21.11.2021 | San Nicolo Notaresco - Castelnuovo Vomano 21.11.2021 | US Tolentino - Matese 21.11.2021 | ASD Trastevere Calcio - SSD Porto D Ascoli 21.11.2021 | SS Sambenedettese Calcio - Chieti 24.11.2021 | Castelnuovo Vomano - USD Recanatese 1923 28.11.2021 | Castelnuovo Vomano - Atletico Terme Fiuggi 28.11.2021 | Vastese Calcio 1902 - ASD Montegiorgio Calcio 28.11.2021 | Fano - ASD Pineto Calcio 28.11.2021 | GSD Castelfidardo Calcio - US Tolentino 28.11.2021 | Chieti - San Nicolo Notaresco 28.11.2021 | Nereto Calcio - ASD Trastevere Calcio 28.11.2021 | SSD Porto D Ascoli - USD Recanatese 1923 28.11.2021 | Vastogirardi Calcio - Aurora Alto Casertano 28.11.2021 | Matese - SS Sambenedettese Calcio 01.12.2021 | San Nicolo Notaresco - Matese 04.12.2021 | USD Recanatese 1923 - Vastese Calcio 1902 04.12.2021 | ASD Trastevere Calcio - Fano 05.12.2021 | Atletico Terme Fiuggi - Vastogirardi Calcio 05.12.2021 | Aurora Alto Casertano - GSD Castelfidardo Calcio 05.12.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - Chieti 05.12.2021 | Nereto Calcio - SSD Porto D Ascoli 05.12.2021 | ASD Pineto Calcio - Matese 05.12.2021 | US Tolentino - San Nicolo Notaresco 05.12.2021 | SS Sambenedettese Calcio - Castelnuovo Vomano 08.12.2021 | Vastogirardi Calcio - ASD Trastevere Calcio 08.12.2021 | Fano - USD Recanatese 1923 08.12.2021 | GSD Castelfidardo Calcio - ASD Pineto Calcio 08.12.2021 | Castelnuovo Vomano - Nereto Calcio 08.12.2021 | Chieti - US Tolentino 08.12.2021 | Matese - ASD Montegiorgio Calcio 08.12.2021 | SSD Porto D Ascoli - Atletico Terme Fiuggi 08.12.2021 | Vastese Calcio 1902 - Aurora Alto Casertano 08.12.2021 | San Nicolo Notaresco - SS Sambenedettese Calcio 12.12.2021 | Atletico Terme Fiuggi - Vastese Calcio 1902 12.12.2021 | Aurora Alto Casertano - Chieti 12.12.2021 | Nereto Calcio - Fano 12.12.2021 | ASD Pineto Calcio - San Nicolo Notaresco 12.12.2021 | SSD Porto D Ascoli - Vastogirardi Calcio 12.12.2021 | USD Recanatese 1923 - Matese 12.12.2021 | US Tolentino - Castelnuovo Vomano 12.12.2021 | ASD Trastevere Calcio - GSD Castelfidardo Calcio 12.12.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - SS Sambenedettese Calcio 15.12.2021 | Castelnuovo Vomano - Atletico Terme Fiuggi 18.12.2021 | San Nicolo Notaresco - ASD Montegiorgio Calcio 19.12.2021 | Fano - Atletico Terme Fiuggi 19.12.2021 | GSD Castelfidardo Calcio - USD Recanatese 1923 19.12.2021 | Chieti - ASD Pineto Calcio 19.12.2021 | Matese - Aurora Alto Casertano 19.12.2021 | Vastese Calcio 1902 - ASD Trastevere Calcio 19.12.2021 | Vastogirardi Calcio - Nereto Calcio 19.12.2021 | SS Sambenedettese Calcio - US Tolentino 19.12.2021 | Castelnuovo Vomano - SSD Porto D Ascoli 22.12.2021 | Atletico Terme Fiuggi - Matese 22.12.2021 | ASD Montegiorgio Calcio - Castelnuovo Vomano 22.12.2021 | Nereto Calcio - GSD Castelfidardo Calcio 22.12.2021 | ASD Pineto Calcio - US Tolentino 22.12.2021 | SSD Porto D Ascoli - Vastese Calcio 1902 22.12.2021 | USD Recanatese 1923 - San Nicolo Notaresco 22.12.2021 | ASD Trastevere Calcio - Chieti 22.12.2021 | Vastogirardi Calcio - Fano 22.12.2021 | Aurora Alto Casertano - SS Sambenedettese Calcio 05.01.2022 | Vastogirardi Calcio - ASD Trastevere Calcio 06.01.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - San Nicolo Notaresco 09.01.2022 | Fano - SSD Porto D Ascoli 09.01.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Atletico Terme Fiuggi 09.01.2022 | Castelnuovo Vomano - Vastogirardi Calcio 09.01.2022 | Chieti - USD Recanatese 1923 09.01.2022 | Matese - ASD Trastevere Calcio 09.01.2022 | San Nicolo Notaresco - Aurora Alto Casertano 09.01.2022 | US Tolentino - ASD Montegiorgio Calcio 09.01.2022 | Vastese Calcio 1902 - Nereto Calcio 09.01.2022 | SS Sambenedettese Calcio - ASD Pineto Calcio 16.01.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Vastogirardi Calcio 16.01.2022 | Castelnuovo Vomano - ASD Pineto Calcio 16.01.2022 | Chieti - Nereto Calcio 16.01.2022 | Matese - SSD Porto D Ascoli 16.01.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Aurora Alto Casertano 16.01.2022 | San Nicolo Notaresco - Atletico Terme Fiuggi 16.01.2022 | US Tolentino - USD Recanatese 1923 16.01.2022 | Vastese Calcio 1902 - Fano 16.01.2022 | SS Sambenedettese Calcio - ASD Trastevere Calcio 19.01.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - San Nicolo Notaresco 19.01.2022 | Vastese Calcio 1902 - ASD Montegiorgio Calcio 23.01.2022 | Fano - SSD Porto D Ascoli 23.01.2022 | Castelnuovo Vomano - Vastogirardi Calcio 23.01.2022 | Matese - ASD Trastevere Calcio 23.01.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Atletico Terme Fiuggi 23.01.2022 | Chieti - USD Recanatese 1923 23.01.2022 | San Nicolo Notaresco - Aurora Alto Casertano 23.01.2022 | US Tolentino - ASD Montegiorgio Calcio 23.01.2022 | Vastese Calcio 1902 - Nereto Calcio 23.01.2022 | SS Sambenedettese Calcio - ASD Pineto Calcio 26.01.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - San Nicolo Notaresco 30.01.2022 | Castelnuovo Vomano - ASD Pineto Calcio 30.01.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Vastogirardi Calcio 30.01.2022 | Chieti - Nereto Calcio 30.01.2022 | Matese - SSD Porto D Ascoli 30.01.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Aurora Alto Casertano 30.01.2022 | San Nicolo Notaresco - Atletico Terme Fiuggi 30.01.2022 | US Tolentino - USD Recanatese 1923 30.01.2022 | Vastese Calcio 1902 - Fano 30.01.2022 | SS Sambenedettese Calcio - ASD Trastevere Calcio 02.02.2022 | Castelnuovo Vomano - Vastogirardi Calcio 02.02.2022 | Fano - SSD Porto D Ascoli 02.02.2022 | Matese - ASD Trastevere Calcio 06.02.2022 | Fano - Castelnuovo Vomano 06.02.2022 | Atletico Terme Fiuggi - Chieti 06.02.2022 | Aurora Alto Casertano - US Tolentino 06.02.2022 | Nereto Calcio - Matese 06.02.2022 | ASD Pineto Calcio - ASD Montegiorgio Calcio 06.02.2022 | SSD Porto D Ascoli - GSD Castelfidardo Calcio 06.02.2022 | ASD Trastevere Calcio - San Nicolo Notaresco 06.02.2022 | Vastogirardi Calcio - Vastese Calcio 1902 06.02.2022 | USD Recanatese 1923 - SS Sambenedettese Calcio 09.02.2022 | Castelnuovo Vomano - Vastogirardi Calcio 13.02.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Fano 13.02.2022 | Chieti - SSD Porto D Ascoli 13.02.2022 | Matese - Vastogirardi Calcio 13.02.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - USD Recanatese 1923 13.02.2022 | ASD Pineto Calcio - Aurora Alto Casertano 13.02.2022 | San Nicolo Notaresco - Nereto Calcio 13.02.2022 | US Tolentino - ASD Trastevere Calcio 13.02.2022 | Vastese Calcio 1902 - Castelnuovo Vomano 13.02.2022 | SS Sambenedettese Calcio - Atletico Terme Fiuggi 16.02.2022 | Castelnuovo Vomano - ASD Pineto Calcio 20.02.2022 | Fano - Chieti 20.02.2022 | Atletico Terme Fiuggi - ASD Montegiorgio Calcio 20.02.2022 | Castelnuovo Vomano - GSD Castelfidardo Calcio 20.02.2022 | Nereto Calcio - US Tolentino 20.02.2022 | USD Recanatese 1923 - Aurora Alto Casertano 20.02.2022 | ASD Trastevere Calcio - ASD Pineto Calcio 20.02.2022 | Vastese Calcio 1902 - Matese 20.02.2022 | Vastogirardi Calcio - San Nicolo Notaresco 20.02.2022 | SSD Porto D Ascoli - SS Sambenedettese Calcio 27.02.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - ASD Trastevere Calcio 27.02.2022 | San Nicolo Notaresco - SSD Porto D Ascoli 27.02.2022 | Aurora Alto Casertano - Castelnuovo Vomano 27.02.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Vastese Calcio 1902 27.02.2022 | Chieti - Vastogirardi Calcio 27.02.2022 | Matese - Fano 27.02.2022 | ASD Pineto Calcio - USD Recanatese 1923 27.02.2022 | US Tolentino - Atletico Terme Fiuggi 27.02.2022 | SS Sambenedettese Calcio - Nereto Calcio 02.03.2022 | Fano - Castelnuovo Vomano 02.03.2022 | San Nicolo Notaresco - SSD Porto D Ascoli 02.03.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - ASD Trastevere Calcio 06.03.2022 | Vastogirardi Calcio - US Tolentino 06.03.2022 | Atletico Terme Fiuggi - Aurora Alto Casertano 06.03.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Chieti 06.03.2022 | Castelnuovo Vomano - Matese 06.03.2022 | Nereto Calcio - ASD Pineto Calcio 06.03.2022 | SSD Porto D Ascoli - ASD Montegiorgio Calcio 06.03.2022 | ASD Trastevere Calcio - USD Recanatese 1923 06.03.2022 | Vastese Calcio 1902 - San Nicolo Notaresco 06.03.2022 | Fano - SS Sambenedettese Calcio 13.03.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Nereto Calcio 13.03.2022 | SS Sambenedettese Calcio - Vastogirardi Calcio 13.03.2022 | Aurora Alto Casertano - ASD Trastevere Calcio 13.03.2022 | Matese - GSD Castelfidardo Calcio 13.03.2022 | ASD Pineto Calcio - Atletico Terme Fiuggi 13.03.2022 | USD Recanatese 1923 - Castelnuovo Vomano 13.03.2022 | San Nicolo Notaresco - Fano 13.03.2022 | US Tolentino - SSD Porto D Ascoli 13.03.2022 | Chieti - Vastese Calcio 1902 19.03.2022 | Nereto Calcio - USD Recanatese 1923 20.03.2022 | Vastogirardi Calcio - US Tolentino 26.03.2022 | Vastese Calcio 1902 - US Tolentino 26.03.2022 | Matese - San Nicolo Notaresco 27.03.2022 | SSD Porto D Ascoli - Aurora Alto Casertano 27.03.2022 | Vastogirardi Calcio - ASD Pineto Calcio 27.03.2022 | Fano - ASD Montegiorgio Calcio 27.03.2022 | Atletico Terme Fiuggi - ASD Trastevere Calcio 27.03.2022 | Castelnuovo Vomano - Chieti 27.03.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - SS Sambenedettese Calcio 30.03.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Vastogirardi Calcio 30.03.2022 | ASD Pineto Calcio - SSD Porto D Ascoli 30.03.2022 | Aurora Alto Casertano - Nereto Calcio 30.03.2022 | USD Recanatese 1923 - Atletico Terme Fiuggi 30.03.2022 | San Nicolo Notaresco - GSD Castelfidardo Calcio 30.03.2022 | US Tolentino - Fano 30.03.2022 | ASD Trastevere Calcio - Castelnuovo Vomano 30.03.2022 | SS Sambenedettese Calcio - Vastese Calcio 1902 30.03.2022 | Chieti - Matese 03.04.2022 | Vastogirardi Calcio - USD Recanatese 1923 03.04.2022 | Fano - Aurora Alto Casertano 03.04.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - ASD Montegiorgio Calcio 03.04.2022 | Castelnuovo Vomano - San Nicolo Notaresco 03.04.2022 | Matese - US Tolentino 03.04.2022 | Nereto Calcio - Atletico Terme Fiuggi 03.04.2022 | SSD Porto D Ascoli - ASD Trastevere Calcio 03.04.2022 | Vastese Calcio 1902 - ASD Pineto Calcio 03.04.2022 | Chieti - SS Sambenedettese Calcio 06.04.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Nereto Calcio 06.04.2022 | SSD Porto D Ascoli - Aurora Alto Casertano 10.04.2022 | Atletico Terme Fiuggi - Castelnuovo Vomano 10.04.2022 | Aurora Alto Casertano - Vastogirardi Calcio 10.04.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Vastese Calcio 1902 10.04.2022 | ASD Pineto Calcio - Fano 10.04.2022 | USD Recanatese 1923 - SSD Porto D Ascoli 10.04.2022 | San Nicolo Notaresco - Chieti 10.04.2022 | US Tolentino - GSD Castelfidardo Calcio 10.04.2022 | ASD Trastevere Calcio - Nereto Calcio 10.04.2022 | SS Sambenedettese Calcio - Matese 14.04.2022 | Fano - ASD Trastevere Calcio 14.04.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Aurora Alto Casertano 14.04.2022 | Chieti - ASD Montegiorgio Calcio 14.04.2022 | SSD Porto D Ascoli - Nereto Calcio 14.04.2022 | San Nicolo Notaresco - US Tolentino 14.04.2022 | Vastese Calcio 1902 - USD Recanatese 1923 14.04.2022 | Vastogirardi Calcio - Atletico Terme Fiuggi 14.04.2022 | Castelnuovo Vomano - SS Sambenedettese Calcio 14.04.2022 | Matese - ASD Pineto Calcio 20.04.2022 | ASD Pineto Calcio - SSD Porto D Ascoli 20.04.2022 | SS Sambenedettese Calcio - Vastogirardi Calcio 24.04.2022 | Atletico Terme Fiuggi - SSD Porto D Ascoli 24.04.2022 | Aurora Alto Casertano - Vastese Calcio 1902 24.04.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Matese 24.04.2022 | Nereto Calcio - Castelnuovo Vomano 24.04.2022 | ASD Pineto Calcio - GSD Castelfidardo Calcio 24.04.2022 | USD Recanatese 1923 - Fano 24.04.2022 | US Tolentino - Chieti 24.04.2022 | ASD Trastevere Calcio - Vastogirardi Calcio 24.04.2022 | SS Sambenedettese Calcio - San Nicolo Notaresco 27.04.2022 | Vastogirardi Calcio - ASD Pineto Calcio 01.05.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - Vastogirardi Calcio 04.05.2022 | Vastogirardi Calcio - USD Recanatese 1923 07.05.2022 | Fano - Nereto Calcio 07.05.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - ASD Trastevere Calcio 07.05.2022 | San Nicolo Notaresco - ASD Pineto Calcio 07.05.2022 | Chieti - Aurora Alto Casertano 08.05.2022 | Castelnuovo Vomano - US Tolentino 08.05.2022 | Matese - USD Recanatese 1923 08.05.2022 | Vastese Calcio 1902 - Atletico Terme Fiuggi 08.05.2022 | Vastogirardi Calcio - SSD Porto D Ascoli 08.05.2022 | SS Sambenedettese Calcio - ASD Montegiorgio Calcio 11.05.2022 | Atletico Terme Fiuggi - Fano 11.05.2022 | Aurora Alto Casertano - Matese 11.05.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - San Nicolo Notaresco 11.05.2022 | Nereto Calcio - Vastogirardi Calcio 11.05.2022 | ASD Pineto Calcio - Chieti 11.05.2022 | SSD Porto D Ascoli - Castelnuovo Vomano 11.05.2022 | USD Recanatese 1923 - GSD Castelfidardo Calcio 11.05.2022 | ASD Trastevere Calcio - Vastese Calcio 1902 11.05.2022 | US Tolentino - SS Sambenedettese Calcio 15.05.2022 | Fano - Vastogirardi Calcio 15.05.2022 | GSD Castelfidardo Calcio - Nereto Calcio 15.05.2022 | Castelnuovo Vomano - ASD Montegiorgio Calcio 15.05.2022 | Chieti - ASD Trastevere Calcio 15.05.2022 | Matese - Atletico Terme Fiuggi 15.05.2022 | San Nicolo Notaresco - USD Recanatese 1923 15.05.2022 | US Tolentino - ASD Pineto Calcio 15.05.2022 | Vastese Calcio 1902 - SSD Porto D Ascoli 15.05.2022 | SS Sambenedettese Calcio - Aurora Alto Casertano 22.05.2022 | Atletico Terme Fiuggi - GSD Castelfidardo Calcio 22.05.2022 | ASD Montegiorgio Calcio - US Tolentino 22.05.2022 | Nereto Calcio - Vastese Calcio 1902 22.05.2022 | SSD Porto D Ascoli - Fano 22.05.2022 | USD Recanatese 1923 - Chieti 22.05.2022 | ASD Trastevere Calcio - Matese 22.05.2022 | Vastogirardi Calcio - Castelnuovo Vomano 22.05.2022 | ASD Pineto Calcio - SS Sambenedettese Calcio