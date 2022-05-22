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Botola 2 21/22
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22.05.2022 | 19:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale | Botola 2 | 29. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile ASS Association Sportive de Sale 21/22 Botola 2 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale maçı, Stade de Marrakech'nde oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale
Maçın Tarihi ve Saati: 22.05.2022 / 19:00
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