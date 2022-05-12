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Torneo Federal A 2022
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12.05.2022 | 02:45 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Sportivo Belgrano | Torneo Federal A | 8. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile Sportivo Belgrano 2022 Torneo Federal A 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Sportivo Belgrano maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Sportivo Belgrano maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Sportivo Belgrano
Maçın Tarihi ve Saati: 12.05.2022 / 02:45
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