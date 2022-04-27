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Kupa Libertadores 2022
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27.04.2022 | 03:30 | CSD Independiente del Valle-Atletico Mineiro MG | Kupa Libertadores | 3. Hafta

CSD Independiente del Valle ile Atletico Mineiro MG 2022 Kupa Libertadores 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Fernando Andres Rapallini tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-Atletico Mineiro MG maçı, Estadio Municipal Ruminahui'nde oynanıyor. CSD Independiente del Valle-Atletico Mineiro MG maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CSD Independiente del Valle-Atletico Mineiro MG
Maçın Tarihi ve Saati: 27.04.2022 / 03:30
Maçın Hakemi: Fernando Andres Rapallini

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