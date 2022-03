Capixaba, Serie A Alagoano, Serie A Amapaense Amazonense Baiano, 1 Divisao Brasileiro Seri A2, Kadınlar Brasileiro Serie D Brasilero Seri B Brasilero Serie A Brezilya Premiyer Ligi Brezilya Serie C Brezilya Şampiyonası, Kadınlar Campeonato Acreano Campeonato Tocantinense Candango, 1. Divisao Carioca Catarinense Cearense Copa do Brasil Copa do Nordeste Copa Paulista Copa Verde Gaucho Goiano, 1. Lig Maranhense, Serie A Mato-Grossense Mineiro Paraense, Serie A Paraibano Paranaense Paulista Serie A1 Paulista, Serie A2 Paulista, Women Paulista,Serie A3 Pernambucano Piauiense, Serie A Potiguar Potiguar, 2. Aşama Potiguar, Grand Final Rondoniense Şampiyonası Roraimense Sergipano Sul-Mato-Grossense Supercopa Do Brasil U20 Brezilya Kupası U20 Brezilya Şampiyonası U20 Copa Internacional Ipiranga U20 Copa Sao Paulo de Juniores U20 Paulista U23 Brasileiro de Aspirantes

08.03.2022 | Estrela Do Norte ES - Nova Venecia ES 29.01.2022 | Vitoria ES - Cte Colatina ES 29.01.2022 | Vitoria ES - Espirito Santo FC ES 29.01.2022 | Serra FC ES - Nova Venecia ES 30.01.2022 | Rio Branco AC ES - Estrela Do Norte ES 30.01.2022 | Rio Branco FC ES - Vilavelhense ES 05.02.2022 | Vilavelhense ES - Espirito Santo FC ES 05.02.2022 | Real Noroestes ES - Vitoria ES 05.02.2022 | Desportiva Ferroviaria ES - Rio Branco AC ES 05.02.2022 | Nova Venecia ES - Rio Branco FC ES 08.02.2022 | Estrela Do Norte ES - Serra FC ES 09.02.2022 | Vilavelhense ES - Cte Colatina ES 10.02.2022 | Real Noroestes ES - Desportiva Ferroviaria ES 10.02.2022 | Real Noroestes ES - Desportiva Ferroviaria ES 12.02.2022 | Serra FC ES - Desportiva Ferroviaria ES 12.02.2022 | Vitoria ES - Vilavelhense ES 12.02.2022 | Espirito Santo FC ES - Nova Venecia ES 12.02.2022 | Cte Colatina ES - Nova Venecia ES 12.02.2022 | Rio Branco AC ES - Real Noroestes ES 13.02.2022 | Rio Branco FC ES - Estrela Do Norte ES 19.02.2022 | Estrela Do Norte ES - Espirito Santo FC ES 19.02.2022 | Nova Venecia ES - Vilavelhense ES 19.02.2022 | Rio Branco AC ES - Vitoria ES 19.02.2022 | Real Noroestes ES - Serra FC ES 20.02.2022 | Desportiva Ferroviaria ES - Rio Branco FC ES 22.02.2022 | Estrela Do Norte ES - Cte Colatina ES 24.02.2022 | Vitoria ES - Nova Venecia ES 25.02.2022 | Vilavelhense ES - Estrela Do Norte ES 25.02.2022 | Espirito Santo FC ES - Desportiva Ferroviaria ES 25.02.2022 | Cte Colatina ES - Desportiva Ferroviaria ES 26.02.2022 | Serra FC ES - Rio Branco AC ES 26.02.2022 | Rio Branco FC ES - Real Noroestes ES 05.03.2022 | Serra FC ES - Vitoria ES 05.03.2022 | Rio Branco AC ES - Rio Branco FC ES 05.03.2022 | Real Noroestes ES - Espirito Santo FC ES 05.03.2022 | Desportiva Ferroviaria ES - Vilavelhense ES 06.03.2022 | Real Noroestes ES - Cte Colatina ES 12.03.2022 | Espirito Santo FC ES - Rio Branco AC ES 12.03.2022 | Vilavelhense ES - Real Noroestes ES 12.03.2022 | Vitoria ES - Estrela Do Norte ES 13.03.2022 | Nova Venecia ES - Desportiva Ferroviaria ES 13.03.2022 | Rio Branco FC ES - Serra FC ES 15.03.2022 | Cte Colatina ES - Rio Branco AC ES 19.03.2022 | Serra FC ES - Espirito Santo FC ES 19.03.2022 | Serra FC ES - Cte Colatina ES 19.03.2022 | Rio Branco AC ES - Vilavelhense ES 19.03.2022 | Real Noroestes ES - Nova Venecia ES 19.03.2022 | Desportiva Ferroviaria ES - Estrela Do Norte ES 20.03.2022 | Rio Branco FC ES - Vitoria ES 26.03.2022 | Vitoria ES - Desportiva Ferroviaria ES 26.03.2022 | Vilavelhense ES - Serra FC ES 26.03.2022 | Estrela Do Norte ES - Real Noroestes ES 26.03.2022 | Espirito Santo FC ES - Rio Branco FC ES 26.03.2022 | Nova Venecia ES - Rio Branco AC ES 26.03.2022 | Cte Colatina ES - Rio Branco FC ES