06.03.2022 | 01:30 | LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 3. Hafta

LDU Quito ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2022 LigaPro Primera A 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Franklin Andres Congo Viteri tarafından yönetilen LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Rodrigo Paz Delgado'nde oynanıyor. LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 06.03.2022 / 01:30
Maçın Hakemi: Franklin Andres Congo Viteri