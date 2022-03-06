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LigaPro Primera A 2022
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06.03.2022 | 01:30 | LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 3. Hafta

LDU Quito ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2022 LigaPro Primera A 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Franklin Andres Congo Viteri tarafından yönetilen LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Rodrigo Paz Delgado'nde oynanıyor. LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 06.03.2022 / 01:30
Maçın Hakemi: Franklin Andres Congo Viteri

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