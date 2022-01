28.01.2022 | Nantes - Stade Brest 29 12.11.2021 | FC Chambly Oise - Rouen 12.11.2021 | Ajaccio - Orleans 13.11.2021 | St Cyr Collonges Au Mont D Or - Grenoble 13.11.2021 | Sag Cestas - Stade Olympique Choletais 13.11.2021 | FC Chusclan Laudun L Ardoise - Nimes Olympique 13.11.2021 | Bresse Jura Foot - Sochaux 13.11.2021 | FC Langlade - RCO Agde 13.11.2021 | CS Pledran - Jumeaux M Zouazia 13.11.2021 | FC Versailles 78 - Lumbres Ol 13.11.2021 | FC Ouest Tourangeau 37 - Chartres Fc 13.11.2021 | US Esquelbecq - Red Star FC 13.11.2021 | US Liffre - Guingamp 13.11.2021 | US St Philbert de Grandlieu - Vannes 13.11.2021 | Neuville Sur Saone Cs - Yzeure 13.11.2021 | Calonne Ricouart FC Cite 6 - CMS Oissel 13.11.2021 | Libourne Saint-Seurin - Toulouse FC 13.11.2021 | Asl Koetzingue - Lyon La Duchere 13.11.2021 | US Blavozy - Rodez Aveyron 13.11.2021 | ES Cannet Rocheville - Istres 13.11.2021 | Vierzon FC - Le Havre 13.11.2021 | Esof La Roche Sur Yon - Le Mans FC 13.11.2021 | FC Ouest Tourangeau 37 - Us Chauvigny 13.11.2021 | Thionville Lusitanos - Asc Biesheim 13.11.2021 | Sarrebourg FC - Esperance Aulnay 13.11.2021 | Schiltigheim - Sarre Union 13.11.2021 | Jura Dolois Foot - Bourg Peronnas 13.11.2021 | Asc Saint-Apollinaire Football - Dijon FCO 13.11.2021 | As Illzach Modenheim - FC Mulhouse 13.11.2021 | Bourgoin J - Ain Sud Foot 13.11.2021 | Vichy RC - Andrezieux Boutheon 13.11.2021 | Limonest Fc - Auxerre 13.11.2021 | Chambery SF - FC Villefranche-Beaujolais 13.11.2021 | As Minguettes Venissieux - Union Cosnoise Sportive 13.11.2021 | Lons Le Sauni - Jura Sud-Lavans 13.11.2021 | Cannes - Le Puy Foot 43 Auvergne 13.11.2021 | Aubagne Fc - Martigues 13.11.2021 | Montlucon - Bergerac Perigord FC 13.11.2021 | Toulouse Metropole - ESA Brive 13.11.2021 | Linas Monthlery Esa - USL Dunkerque 13.11.2021 | Dinan-Lehon FC - Caen 13.11.2021 | Plabennec - Saint Malo 13.11.2021 | AG Caennaise - Vitre 13.11.2021 | Saint-Lo Manche - Stade Briochin 13.11.2021 | Les Herbiers - Saumur Olympique 13.11.2021 | Carquefou - US Tregunc 13.11.2021 | Chateaubriant - La Roche Vendee Football 13.11.2021 | ES Anzin Saint Aubin - Amiens 13.11.2021 | Stade Bordelaıs - AS Muret 13.11.2021 | Canet Roussillon FC - Pau FC 13.11.2021 | Trelissac - AS Venus 13.11.2021 | Etaples - US Quevilly-Rouen Metropole 13.11.2021 | CS Mainvilliers - Angoulme Charente 13.11.2021 | Fougeres AGLD - Sporting Bastia 13.11.2021 | Lucon FC - Stade Lavallois 13.11.2021 | ES Gueretoise - Chartres Fc 14.11.2021 | US Mineurs Waziers - Beuvais 14.11.2021 | AS Morhange - ES Thaon 14.11.2021 | Ul Plantieres Metz - Nancy 14.11.2021 | RC Champigneulles - Bischheim Soleil 14.11.2021 | Reims Ste Anne - FC 93 Bobigny BG 14.11.2021 | Magny Rs - Eloyes 14.11.2021 | Montchat Lyon - Fr Saint Marcel 14.11.2021 | FC Morteau Montlebon - FC Nogentais 14.11.2021 | Saint-Etienne Cote Chaude - FC Hauts Lyonnais 14.11.2021 | Js Chemin Bas D Avignon - AS Frontignan AC 14.11.2021 | Olympique Ales - FC Bastia Borgo 14.11.2021 | Cambrai - FC Raismes 14.11.2021 | ES Bully Les Mines - Entente Feignies Aulnoye 14.11.2021 | FC Dutemple - Amiens AC 14.11.2021 | Esm Hamel - RC Salouel 14.11.2021 | Wasquehal - Stade Bethunois 14.11.2021 | AS Val de Reuil Vaudreuil Poses - Gazelec FC Ajaccio 14.11.2021 | Loon Plage FC - Evreux Fc 27 14.11.2021 | FC Saint Julien Petit Quevilly - Poissy 14.11.2021 | AS Chatou - ES Nanterre 14.11.2021 | Feytiat - Stade Poitevin FC 14.11.2021 | AS Panazol - US Senart-Moissy 14.11.2021 | US Perros Louannec - Lannion 14.11.2021 | Trouville Deauville AS - Plancoet Arguenon FC 14.11.2021 | Lumbres Ol - FC Versailles 78 14.11.2021 | US Tourcoing FC - Valenciennes 14.11.2021 | J3S Amilly - Cergy Pontoise FC 14.11.2021 | Limens Jsa - Montauban FC TG 14.11.2021 | Sedan - Paris FC 14.11.2021 | ES Molsheim Emolsheim - US Creteil-Lusitanos 20.11.2021 | Plancoet Arguenon FC - Jumeaux M Zouazia 21.11.2021 | US Mineurs Waziers - Beuvais 26.11.2021 | Les Herbiers - Sporting Bastia 26.11.2021 | Bourg Peronnas - Jura Sud-Lavans 27.11.2021 | ES Cannet Rocheville - FC Bastia Borgo 27.11.2021 | Canet Roussillon FC - Saint Denis FC 27.11.2021 | J3S Amilly - US Quevilly-Rouen Metropole 27.11.2021 | Stade Lavallois - Le Mans FC 27.11.2021 | Bischheim Soleil - Nancy 27.11.2021 | FC Morteau Montlebon - Dijon FCO 27.11.2021 | Chambery SF - Auxerre 27.11.2021 | Montchat Lyon - Sochaux 27.11.2021 | Aubagne Fc - Nimes Olympique 27.11.2021 | Amiens AC - Entente Feignies Aulnoye 27.11.2021 | Calonne Ricouart FC Cite 6 - Valenciennes 27.11.2021 | Guingamp - Stade Briochin 27.11.2021 | Club Franciscain - Stade Olympique Choletais 27.11.2021 | Asc Biesheim - ES Thaon 27.11.2021 | FC Mulhouse - Lyon La Duchere 27.11.2021 | Andrezieux Boutheon - Grenoble 27.11.2021 | Cannes - Rodez Aveyron 27.11.2021 | Sarrebourg FC - US Creteil-Lusitanos 27.11.2021 | Paris FC - Csc de Cayenne 27.11.2021 | As Minguettes Venissieux - Yzeure 27.11.2021 | Bergerac Perigord FC - Stade Bordelaıs 27.11.2021 | Toulouse Metropole - Montauban FC TG 27.11.2021 | Cambrai - Amiens 27.11.2021 | Gazelec FC Ajaccio - Red Star FC 27.11.2021 | Linas Monthlery Esa - Evreux Fc 27 27.11.2021 | Dinan-Lehon FC - Saint Malo 27.11.2021 | Pd Ergue Gaberic - Vannes 27.11.2021 | FC Chambly Oise - Beuvais 27.11.2021 | Stade Poitevin FC - Orleans 28.11.2021 | FC Hauts Lyonnais - Bourgoin J 28.11.2021 | Reims Ste Anne - Magny Rs 28.11.2021 | Js Chemin Bas D Avignon - RCO Agde 28.11.2021 | FC Versailles 78 - Poissy 28.11.2021 | AS Chatou - Chartres Fc 28.11.2021 | Trelissac - Toulouse FC 28.11.2021 | RC Salouel - Wasquehal 28.11.2021 | AS Panazol - Angoulme Charente 28.11.2021 | US Perros Louannec - Vitre 28.11.2021 | US Tregunc - La Roche Vendee Football 28.11.2021 | Us Chauvigny - Le Havre 05.12.2021 | Solidarite-Scolaire - Sarre Union 11.12.2021 | Club Franciscain - Stade Olympique Choletais 16.12.2021 | Valenciennes - Strasbourg 17.12.2021 | Paris FC - Olympique Lyon 18.12.2021 | AS Panazol - Vitre 18.12.2021 | Toulouse FC - Nimes Olympique 18.12.2021 | Troyes - Nancy 18.12.2021 | FC Hauts Lyonnais - Sporting Bastia 18.12.2021 | Sarre Union - FC Versailles 78 18.12.2021 | As Minguettes Venissieux - US Creteil-Lusitanos 18.12.2021 | Guingamp - Amiens 18.12.2021 | Js Chemin Bas D Avignon - Clermont Foot 63 18.12.2021 | Sochaux - Nantes 18.12.2021 | Jura Sud-Lavans - Saint Denis FC 18.12.2021 | US Creteil-Lusitanos - As Minguettes Venissieux 18.12.2021 | US Quevilly-Rouen Metropole - Stade Lavallois 18.12.2021 | Cannes - Dijon FCO 18.12.2021 | ES Thaon - Beuvais 18.12.2021 | Lille OSC - Auxerre 18.12.2021 | Stade Rennais - Lorient 19.12.2021 | ES Cannet Rocheville - Marsilya 19.12.2021 | Stade Poitevin FC - Racing Club de Lens 19.12.2021 | Bergerac Perigord FC - Metz 19.12.2021 | Red Star FC - Monaco 19.12.2021 | Lyon La Duchere - AS Saint-Etienne 19.12.2021 | Marsilya - ES Cannet Rocheville 19.12.2021 | Wasquehal - Vannes 19.12.2021 | Linas Monthlery Esa - Angers 19.12.2021 | Andrezieux Boutheon - Montpellier 19.12.2021 | Reims Ste Anne - Stade Reims 19.12.2021 | Bordeaux - Jumeaux M Zouazia 19.12.2021 | Dinan-Lehon FC - Stade Brest 29 19.12.2021 | Us Chauvigny - Chartres Fc 19.12.2021 | Montauban FC TG - La Roche Vendee Football 19.12.2021 | Stade Olympique Choletais - OGC Nice 19.12.2021 | Entente Feignies Aulnoye - Paris St. Germain 02.01.2022 | Vitre - Nantes 02.01.2022 | Cannes - Toulouse FC 02.01.2022 | FC Versailles 78 - La Roche Vendee Football 02.01.2022 | Stade Brest 29 - Bordeaux 02.01.2022 | Nantes - Vitre 02.01.2022 | Bergerac Perigord FC - US Creteil-Lusitanos 02.01.2022 | Nancy - Stade Rennais 02.01.2022 | Sporting Bastia - Clermont Foot 63 02.01.2022 | Montpellier - Strasbourg 02.01.2022 | Linas Monthlery Esa - Amiens 02.01.2022 | ES Thaon - Stade Reims 02.01.2022 | Jura Sud-Lavans - AS Saint-Etienne 02.01.2022 | US Quevilly-Rouen Metropole - Monaco 02.01.2022 | Us Chauvigny - Marsilya 03.01.2022 | Vannes - Paris St. Germain 04.01.2022 | Racing Club de Lens - Lille OSC 29.01.2022 | Nancy - Amiens 29.01.2022 | Toulouse FC - FC Versailles 78 29.01.2022 | Stade Reims - Sporting Bastia 29.01.2022 | FC Versailles 78 - Toulouse FC 29.01.2022 | Marsilya - Montpellier 30.01.2022 | Bergerac Perigord FC - AS Saint-Etienne 30.01.2022 | Racing Club de Lens - Monaco 31.01.2022 | Paris St. Germain - OGC Nice