06 Şubat 2020, Perşembe
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1. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 19 - 20 ZALGİRİS KAUNAS
MAÇ SONUCU l Anadolu Efes 96 - 91 Zalgiris Kaunas l ÖZET İZLE
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020
Euroleague'in 24. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Lider Anadolu Efes, Zalgiris'i 96-91 mağlup etti. Lider Efes bu sonuçla 21. galibiyetini alırken, seriyi de 9 maça çıkardı.
THY Avrupa Ligi'nde lider Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta lacivert beyazlılar rakibini 96-91 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Litvanya ekibi ise bu sezon 15. kez sahadan mağlup ayrıldı.
1. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 19 - 20 ZALGİRİS KAUNAS
2. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 40 - 43 ZALGİRİS KAUNAS
3. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 63 - 65 ZALGİRİS KAUNAS
4. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 96- 91 ZALGİRİS KAUNAS
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