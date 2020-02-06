06 Şubat 2020, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

MAÇ SONUCU l Anadolu Efes 96 - 91 Zalgiris Kaunas l ÖZET İZLE

Anadolu Efes doludizgin devam ediyor!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020

Euroleague'in 24. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Lider Anadolu Efes, Zalgiris'i 96-91 mağlup etti. Lider Efes bu sonuçla 21. galibiyetini alırken, seriyi de 9 maça çıkardı.

'nde lider , 'ı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta lacivert beyazlılar rakibini 96-91 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Litvanya ekibi ise bu sezon 15. kez sahadan mağlup ayrıldı.

1. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 19 - 20 ZALGİRİS KAUNAS

2. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 40 - 43 ZALGİRİS KAUNAS

3. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 63 - 65 ZALGİRİS KAUNAS

4. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 96- 91 ZALGİRİS KAUNAS

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