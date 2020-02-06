Euroleague'de 25. hafta mücadeleleri Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı ile başlıyor. Lider Anadolu Efes 23. haftada CSKA Moskova'yı deplasmanda mağlup etmişti. Zalgiris Kaunas ise Olympiakos'a karşı evinde farklı kazandı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı aspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 24. maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Christos Christodoulou, Emilio Perez, Sergio Silva hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.



Canlı skor



1. çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 19 - 20 Zalgiris Kaunas



Ligde çift maç haftasında Rusya'da CSKA Moskova'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi.

Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.

Avrupa'da 682. maç

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.