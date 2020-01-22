22 Ocak 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

İşte Tolunay Kafkas'ın yeni takımı!

İşte Tolunay Kafkas'ın yeni takımı!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

ekiplerinden BtcTurk , 'nda Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmalarının ardından ile yollarını ayırmıştı. Sarı-siyahlı takım yeni teknik direktör olarak ile anlaştı.

Geçtiğimiz haftalarda ile yollarını ayıran BTC Türk , tecrübeli ile anlaşmaya vardı. temsilcisinin kısa süre içerisinde yeni hocasını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Tolunay Kafkas ile anlaştı!

KARAMAN KABUL ETMEDİ

Milliyet'in haberine göre sarı siyahlı yönetim, ilk olarak Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'a teklif götürmüştü. Tecrübeli teknik direktör, Yeni Malatyaspor yönetimine sezon sonuna dek takım çalıştırmak istemediğini iletmiş ve teklifi geri çevirmişti.

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TOLUNAY KAFKAS KİMDİR?

31 Mart 1968'da Ankara'da dünyaya gelen Tolunay Kafkas, son olarak Türkiye Milli Takımı'nda altyapı koordinatörü olarak görev alıyordu.

Tecrübeli teknik direktör daha önce Kayserispor, Gaziantepspor, Türkiye U21 Milli Takımı, Trabzonspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.

Futbolculuğu döneminde Kafkas; Türk Telekomspor, Keçiörengücü, Diyarbakırspor, Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursaspor, Denizlispor, FC Juniors, LASK ve Admira Wacker formalarını terletmişti.

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