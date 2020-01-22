İşte Tolunay Kafkas'ın yeni takımı!
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmalarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Sarı-siyahlı takım yeni teknik direktör olarak Tolunay Kafkas ile anlaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BTC Türk Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas ile anlaşmaya vardı. Süper Lig temsilcisinin kısa süre içerisinde yeni hocasını resmi olarak açıklaması bekleniyor.
KARAMAN KABUL ETMEDİ
Milliyet'in haberine göre sarı siyahlı yönetim, ilk olarak Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'a teklif götürmüştü. Tecrübeli teknik direktör, Yeni Malatyaspor yönetimine sezon sonuna dek takım çalıştırmak istemediğini iletmiş ve teklifi geri çevirmişti.
TOLUNAY KAFKAS KİMDİR?
31 Mart 1968'da Ankara'da dünyaya gelen Tolunay Kafkas, son olarak Türkiye Milli Takımı'nda altyapı koordinatörü olarak görev alıyordu.
Tecrübeli teknik direktör daha önce Kayserispor, Gaziantepspor, Türkiye U21 Milli Takımı, Trabzonspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.
Futbolculuğu döneminde Kafkas; Türk Telekomspor, Keçiörengücü, Diyarbakırspor, Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursaspor, Denizlispor, FC Juniors, LASK ve Admira Wacker formalarını terletmişti.
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