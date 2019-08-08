08 Ağustos 2019, Perşembe
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Y. Malatyaspor'un 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic
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