08 Ağustos 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Y. Malatyaspor'un 11'i belli oldu

Y. Malatyaspor'un 11'i belli oldu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

, 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. 'daki 'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem yönetecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

, 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. 'daki 'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem yönetecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, , , Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic

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