Partizan - Yeni Malatyaspor | CANLI
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetiyor.
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Ivanov. Kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic
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