08 Ağustos 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Partizan - Yeni Malatyaspor | CANLI

Partizan - Y. Malatyaspor | CANLI
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019

, 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. 'daki 'nda TSİ 22.00'de başlayan maçı Rus hakem yönetiyor.

Temsilcimiz , 3. eleme turundaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor. 'daki 'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Rusya Futbol Federasyonu'ndan . Kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, , , Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic

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