Trabzonspor'un Ümraniyespoır maçı kafilesi açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklanırken; iyileşen Marek Hamsik ve yeni transferler Umut Bozok'la Naci Ünüvar kafilede kendisine yer buldu. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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