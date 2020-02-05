05 Şubat 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de haftasonu oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
05.02.2020
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