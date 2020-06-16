Trabzonspor soyunma odasında büyük sevinç

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Fenerbahçe'yi Ülker Stadyumu'nda 3-1 mağlup eden Trabzonspor finale yükselen taraf oldu. Bordo mavili ekipte oyuncular ve teknik kadro galibiyeti soyunma odasında kutladı.

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