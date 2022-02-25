TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un penaltısını doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo mavili ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmasını bildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Müthiş bir maç oldu, Premier Lig maçı gibiydi. 2-2 maçın hakkıydı. O penaltıyı yapmayacaksın abi, ne gereği var, bırak, gol olursa gol olsun!" dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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