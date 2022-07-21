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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un genç kalecisi ve YKS birincisi Kağan Moradoğlu: Örnek alacağımız isim Marek Hamsik

Trabzonspor'un genç file bekçisi ve YKS birincisi Kağan Moradoğlu kameralar karşısına geçti. Moradoğlu yaptığı açıklamalarda, "Örnek alacağımız isim Marek Hamsik." dedi. Ayrıca genç file bekçisi okul ve futbol hayatı hakkında bilgiler verdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

21 Temmuz 2022 | 19:10
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