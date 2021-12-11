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TRABZONSPOR HABERLERİ - Toroğlu'ndan kritik penaltı yorumu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıktı. İlk yarısı 1-1 biten mücadelede Edgar Ie'nin eline çarpan toptan dolayı verilen penaltıyı usta yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
11.12.2021
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