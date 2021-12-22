TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi!

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay deplasmanını 3 puanla noktaladı. Maçtan sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Avcı, "Oyuncuları çok seviyordum, şimdi daha çok seviyorum. Trabzonspor'da forma giyiyorsan zaten motivasyonun vardır." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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