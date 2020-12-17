Trabzonspor 2-2 Adana Demirspor (3-4 pen.) | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da konuk ettiği TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor karşısında büyük şok yaşadı. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin mutlak galibiyet için çıktıkları mücadelede maçın normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sonuçlandı. Trabzonspor, maçta rakibine penaltı atışları sonrası 4-3 yenilerek kupaya erken veda etti.

ABONE OL