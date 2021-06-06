07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Transferi canlı yayında duyurdu! "Belhanda Trabzonspor'dan haber bekliyor"
Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, bir süredir kulüpsüz durumunda. Faslı oyuncu için daha önce Fransa ligi ekiplerinden Montpellier ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Türkiye'de kalmak istediği bilinen Belhanda'nın, Trabzonspor ile görüştüğü ve bordo mavililerden haber beklediğini A Spor yorumcularından Salim Manav canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
06.06.2021
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