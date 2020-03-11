11 Mart 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Koronavirüs sebebiyle Malatya Stadyumu dezenfekte edildi
Yeni Malatya Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Malatya'da oynanacak maç öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
11.03.2020
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak 19. hafta erteleme maçı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri stadyumda dezenfekte çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Futbolda Koronavirüs alarmı
- Levent Tüzemen: VAR'daki hakemler VAR'da oturacak
- Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde değil
- Malatya Stadyumu dezenfekte edildi
- Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
- Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
- Donk'tan Fatih Terim'e Koronavirüs tedbiri
- Galatasaray'da Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı
- Galatasaray'da Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...