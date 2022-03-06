Fenerbahçe – Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerde son durum!
Son dakika Trabzonspor haberi | Spor Toto Süper Lig’in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Bugün saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe – Trabzonspor karşılaşması öncesi bordo mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız ve konuğu Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar… (TS spor haberleri)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:24
Trabzonspor'da derbi öncesi son durum! 06 Mart 2022 | 12:00
01:30
Trabzonspor kafilesi stada hareket etti 06 Mart 2022 | 12:00
01:21
Dev derbiyi yorumladı! "Trabzonspor Fenerbahçe maçını kazanırsa..." 06 Mart 2022 | 12:00
01:33
Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! İşte eksikler... 05 Mart 2022 | 12:00
02:01
Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Derbide zayıf tarafı..." 05 Mart 2022 | 12:00
01:25
Dikkat çeken Trabzonspor sözleri! "Hedeflere çok yakın" 03 Mart 2022 | 12:00
00:47
Visca'ya övgü dolu sözler! "Çoğu oyuncu onun yaptığını yapamıyor" 02 Mart 2022 | 12:00
01:45
Fırtına'ya kötü haber! Vitor Hugo... 02 Mart 2022 | 12:00