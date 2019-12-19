20 Aralık 2019, Cuma

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Bursaspor 1-1 BB Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Bursaspor, evinde BB Erzurumspor karşısında 64. dakikada Ali Akman'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.
19.12.2019

Bursaspor 1-1 BB Erzurumspor Bursaspor 1-1 BB Erzurumspor 19.12.2019
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