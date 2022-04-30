Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda tebrik telefonu!
Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon tamamlayan Trabzonspor'u Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından telefon konuşmasını paylaştı. İşte o görüntüler...
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