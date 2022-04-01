Ukraynalı gençler Kayresispor tesislerinde antrenmanlara başladı!
Ukrayna ile Rusya arasında geçen savaştan dolayı birçok Ukraynalı altyapı futbolcusu Türk takımlarının tesislerinde antrenmanlara çıkmaya başladılar. Ukrayna'dan gelen futbolcuların 12 tanesi Kayserispor tesislerinde ilk antrenmanlarını yaptılar. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı antrenmanları yerinden takip etti. İşte o görüntüler...
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