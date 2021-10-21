SÜPER LİG HABERLERİ - Tahir Kıran: Hakemler MHK ve TFF'ye rest çekiyor!

Kulüpler Birliği Başkan Vekili ve Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kıran, "TFF Başkanı Nihat Özdemir bizim söylediklerimize kulak veriyor. Hakemler MHK ve TFF'ye rest çekiyor. Siz bu işi profesyonel yapıyorsunuz. Biz sonuçları hakemlerin tayin ettiği maçları istemiyoruz." dedi. | Süper Lig haberleri

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