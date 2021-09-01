01 Eylül 2021, Çarşamba
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Süper Lig devlerinin sakatlık kabusu! Tam 22 futbolcu...
Süper Lig'de geride kalan 3 haftada sakatlıklar ön plana çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da toplam 22 futbolcu sakatlık geçirirken detayları A Spor yorumcusu Taner Karaman aktardı. Karaman, "Bu kadar fazla sakatlığın antrenman sakatlığı olması oldukça dikkat çekti. Oyuncuların bu kadar problem yaşaması tamamen yükleme ile alakalı olarak öne çıkıyor." dedi.
01.09.2021
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