Süper Lig devlerinin sakatlık kabusu! Tam 22 futbolcu...

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada sakatlıklar ön plana çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da toplam 22 futbolcu sakatlık geçirirken detayları A Spor yorumcusu Taner Karaman aktardı. Karaman, "Bu kadar fazla sakatlığın antrenman sakatlığı olması oldukça dikkat çekti. Oyuncuların bu kadar problem yaşaması tamamen yükleme ile alakalı olarak öne çıkıyor." dedi.

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