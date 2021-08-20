Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza Al Arabi'de! İşte bonservis bedeli

Spor yorumcusu Salim Manav, Sabah Sporu programında flaş bir transfer gelişmesini paylaştı. Manav, "Boupendza ile birçok takım hakkında transfer iddiası gündeme gelmişti. Gabonlu oyuncu, dün gece Katar Ligi takımlarından Al Arabi'ye 3 yıllık imza attı. Hatayspor, 5 milyon Euro bonservis ve ikinci satışından yüzde 10'luk pay elde edecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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