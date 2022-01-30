Serkan Özbalta A Spor'a konuştu!
Süper Lig'e yıllar sonra geri dönen Altay, sezona iyi başlamasına rağmen devamını getiremedi. Son 16 maçından galibiyet çıkaramayan İzmir temsilcisi Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaşılarak yollarını ayırmıştı. Denizli'nin yerine getirilen Serkan Özbalta, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Biz bu durumdan kurtulacağız." dedi.
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