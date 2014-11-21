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"Sarı Kırmızı Kareler" ödül töreni

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin geleneksel fotoğraf yarışması "Sarı Kırmızı Kareler"in ödül töreni Türk Telekom Arena'da gerçekleşti.

21 Kasım 2014 | 09:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

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