Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması! "Geri dönme şansı yok"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan dikkat çeken açıklama geldi. Sancak, "Mario Balotelli, sevgilisiyle kavga ettiğinde biz barıştırıyorduk. Gitmek istemiyordu ama biz ona 'git artık git' dedik. Şu an geri dönme şansı yok." dedi.
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