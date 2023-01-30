Murat Sancak'tan Hulk açıklaması! "6 milyon Euro..."
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da yayınlanan 'Transfer Raporu' programında Hulk hakkında flaş transfer açıklamasu yaptı. Sancak, "Hulk'a bonuslarla birlikte 6 milyon Euro teklif ettik." dedi.
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