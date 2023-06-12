Murat Sancak'tan flaş Vincenzo Montella ve Fenerbahçe sözleri!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ile yol ayrımına gidildiğini belirten Sancak, Fenerbahçe iddiaları hakkında düşüncelerini dile getirdi. Sancak, "Fenerbahçe'nin danışmadan bir şey yapacağını sanmıyorum ama Montella'nın F.Bahçe'ye önerildiğini biliyorum. Fenerbahçe'ye gideceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.
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