MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca A Spor'a konuştu!
TFF 1. Lig'i 70 puanla lider bitiren MKE Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi. Sarı lacivertli ekibin Başkanı Faruk Koca, A Spor'a özel röportaj verdi. Koca, "Ankaragücü'nün hedefi zirvede oynamaktır. Süper Lig'de olmayı hak ediyoruz. Süper Lig'de en fazla oynayan 4. takımız. Bütün yapılanmalarımızı ve kurgularımızı hedefe ulaşmak için yapacağız." dedi.
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