Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den A Spor'a transfer sözleri! "Takviye yapabiliriz ama..."
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Özgökçen, "Temel hedefimiz mücadeleden ödün vermemek. Genç arkadaşlar takıma kazandırdık. Belki transfer yapabiliriz ama şu anda düşünmüyoruz. 330 milyon liralık borç geçen senelerden aktarılan bir borç. Toplam borcun yarısını ödedik." dedi.
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