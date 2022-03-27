Hakem kararlarına sert eleştiri! "Dalga mı geçiyorsunuz?
Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı açıklama ile bazı hakemleri görevden uzaklaştırdı. 21 isim bu karardan sonra Tahkim Kurulu'na gitti ve karar tahkimde bozuldu. A Spor yorumcusu Ergin Aslan sert açıklamalarda eleştirdi. Aslan, "MHK, TFF Başkanının önerisi ile oluşturuluyor. Tahkim Kurulu da TFF Başkanının önerisiyle oluşturuluyor. MHK 'Ben bu hakemlerle yola devam etmeyeceğim' diyor. Tahkim de 'Hayır bu hakemler geri dönecek' diyor. Siz dalga mı geçiyorsunuz. Bu kurullar hangi kurallara göre karar veriyorlar?" dedi.
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