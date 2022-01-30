Erol Bulut'tan A Spor'a Joachim Löw ve İsmail Kartal yorumu!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut yaptığı açıklamalarda İsmail Kartal ve Joachim Löw konusuna değindi. Bulut, "Taraftar ve yönetim destek çıkarsa İsmail hoca güzel işler başarır. Ancak yerli ve yabancı hocalara farklı gözlerle bakılıyor. Şu anda Fenerbahçe'nin hocası var. O da İsmail Kartal. Löw'ün adının geçmesi yanlış." dedi.
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