Erman Toroğlu'dan flaş öneri! "VAR'a yabancı hakem getirin"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında son günlerde artan hakem ve VAR polemiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Saha içine yabancı hakem işi olmaz ama VAR'a yabancı hakem getirin." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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