Erman Toroğlu'dan Cüneyt Çakır itirafı!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "İsviçre hakem işleri müdürü demiş ki Cüneyt Çakır gelsin biz de maç yönetsin. Bizden de size hakem verelim. Ulan siz kimsiniz! Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor." dedi.
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