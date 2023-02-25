Erman Toroğlu: Kimse fırsat kollamasın, TFF doğru karar verdi
Erman Toroğlu'dan Süper Lig'den çekilen takımların ardından tartışma konusu olan hükmen galibiyet konusu hakkında flaş açıklama geldi. Toroğlu, "Buradaki olay ligden çekilme değil. UEFA'yı misal gösteriyorlar. Biz de ligden kendileri çekilmedi, büyük bir facia oldu mecbur kaldı çekilmeye. Kimse fırsat kollamasın, TFF doğru karar verdi." dedi.
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